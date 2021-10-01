ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В России растет число случаев неонацизма и ксенофобии, государственные СМИ это поддерживают – постпред Украины в Вене

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цымбалюк отметил, что РФ "трансформировала территориальный экспансионизм в государственную политику"
Цымбалюк отметил, что РФ "трансформировала территориальный экспансионизм в государственную политику"
Фото: mfa.gov.uа

В России наблюдается беспрецедентное увеличение радикализма, ненависти, агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобских проявлений, которые поддерживаются государственными СМИ, заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Об этом сообщает "Укринформ".

"Попытка России предстать главным борцом с нацизмом и неонацизмом, широко прославляя сталинизм, который совершил те же преступления против целых наций, выглядит циничной и лицемерной", – сказал представитель Украины.

Он отметил, что Россия пытается наладить связи с современными ультраправыми политическими силами в мире, чтобы усилить геополитическое влияние, и поддерживает авторитарные режимы. Цымбалюк напомнил, что вопрос борьбы с агрессивным национализмом поднимает государство, которое "трансформировало территориальный экспансионизм в государственную политику".

В своем выступлении посол отвечал на заявление делегации РФ на тему: "Рост неонацизма в зоне ОБСЕ как следствие Мюнхенского соглашения 1938 года". Цымбалюк отметил, что это уже не первый раз, когда российская делегация выдвигает на повестку дня вопрос Мюнхенского пакта, называя его актуальным.

В свою очередь, Цымбалюк призвал российскую делегацию поговорить и о пакте Молотова – Риббентропа 1939 года, "согласно которому два тоталитарных режима – нацистский и советский – согласились разделить Европу и начали как союзники то, что впоследствии стало самой кровавой войной в истории человечества, – Вторую мировую войну".

"Урок Мюнхенского пакта заключается в том, что умиротворение агрессора вызывает дальнейшую агрессию. Проектируя этот урок на реальность, мы обращаем внимание на то, что в 2014 году Российская Федерация направила свои войска и агентов для незаконной оккупации частей Украины – Крымского полуострова и Донбасского региона, попыталась силой изменить государственные границы и с тех пор продолжает поддерживать боевые действия на Донбассе своими регулярными войсками, наемниками, прокси-силами и военной техникой", – напомнил Цымбалюк.

Представитель Украины призвал международное сообщество решительно привлечь российского агрессора к ответственности и применить все необходимые инструменты, чтобы заставить его вернуться к принципам международного права и основным принципам европейского порядка безопасности.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

1 июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал предложенный им и принятый Госдумой закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

До этого Путин неоднократно заявлял о недопустимости "искажения исторической памяти" о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней.

Теги: нацизм, ОБСЕ, оккупация, ксенофобия, аннексия, Вторая мировая война, неонацизм, Евгений Цымбалюк, Российская Федерация, посол
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Кошевого похвасталась поперечным и вертикальным шпагатами
Жена Кошевого похвасталась поперечным и вертикальным шпагатами
  "Хвилі". Kalush и Jerry Heil записали совместный трек и презентовали видео
  "Хвилі". Kalush и Jerry Heil записали совместный трек и презентовали видео
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях
"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем
"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем
Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант Актуально
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Фу, гадость", "Сосандрия". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Фу, гадость", "Сосандрия". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Это просто волшебно". 52-летняя Лопес показала грудь прямо на сцене
"Это просто волшебно". 52-летняя Лопес показала грудь прямо на сцене
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS