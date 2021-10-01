В России растет число случаев неонацизма и ксенофобии, государственные СМИ это поддерживают – постпред Украины в Вене

"Попытка России предстать главным борцом с нацизмом и неонацизмом, широко прославляя сталинизм, который совершил те же преступления против целых наций, выглядит циничной и лицемерной", – сказал представитель Украины.
Он отметил, что Россия пытается наладить связи с современными ультраправыми политическими силами в мире, чтобы усилить геополитическое влияние, и поддерживает авторитарные режимы. Цымбалюк напомнил, что вопрос борьбы с агрессивным национализмом поднимает государство, которое "трансформировало территориальный экспансионизм в государственную политику".
В своем выступлении посол отвечал на заявление делегации РФ на тему: "Рост неонацизма в зоне ОБСЕ как следствие Мюнхенского соглашения 1938 года". Цымбалюк отметил, что это уже не первый раз, когда российская делегация выдвигает на повестку дня вопрос Мюнхенского пакта, называя его актуальным.
В свою очередь, Цымбалюк призвал российскую делегацию поговорить и о пакте Молотова – Риббентропа 1939 года, "согласно которому два тоталитарных режима – нацистский и советский – согласились разделить Европу и начали как союзники то, что впоследствии стало самой кровавой войной в истории человечества, – Вторую мировую войну".
"Урок Мюнхенского пакта заключается в том, что умиротворение агрессора вызывает дальнейшую агрессию. Проектируя этот урок на реальность, мы обращаем внимание на то, что в 2014 году Российская Федерация направила свои войска и агентов для незаконной оккупации частей Украины – Крымского полуострова и Донбасского региона, попыталась силой изменить государственные границы и с тех пор продолжает поддерживать боевые действия на Донбассе своими регулярными войсками, наемниками, прокси-силами и военной техникой", – напомнил Цымбалюк.
Представитель Украины призвал международное сообщество решительно привлечь российского агрессора к ответственности и применить все необходимые инструменты, чтобы заставить его вернуться к принципам международного права и основным принципам европейского порядка безопасности.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.
В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.
В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".
1 июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал предложенный им и принятый Госдумой закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".
До этого Путин неоднократно заявлял о недопустимости "искажения исторической памяти" о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней.