В России растет число случаев неонацизма и ксенофобии, государственные СМИ это поддерживают – постпред Украины в Вене

"Попытка России предстать главным борцом с нацизмом и неонацизмом, широко прославляя сталинизм, который совершил те же преступления против целых наций, выглядит циничной и лицемерной", – сказал представитель Украины.

Он отметил, что Россия пытается наладить связи с современными ультраправыми политическими силами в мире, чтобы усилить геополитическое влияние, и поддерживает авторитарные режимы. Цымбалюк напомнил, что вопрос борьбы с агрессивным национализмом поднимает государство, которое "трансформировало территориальный экспансионизм в государственную политику".

В своем выступлении посол отвечал на заявление делегации РФ на тему: "Рост неонацизма в зоне ОБСЕ как следствие Мюнхенского соглашения 1938 года". Цымбалюк отметил, что это уже не первый раз, когда российская делегация выдвигает на повестку дня вопрос Мюнхенского пакта, называя его актуальным.

В свою очередь, Цымбалюк призвал российскую делегацию поговорить и о пакте Молотова – Риббентропа 1939 года, "согласно которому два тоталитарных режима – нацистский и советский – согласились разделить Европу и начали как союзники то, что впоследствии стало самой кровавой войной в истории человечества, – Вторую мировую войну".

"Урок Мюнхенского пакта заключается в том, что умиротворение агрессора вызывает дальнейшую агрессию. Проектируя этот урок на реальность, мы обращаем внимание на то, что в 2014 году Российская Федерация направила свои войска и агентов для незаконной оккупации частей Украины – Крымского полуострова и Донбасского региона, попыталась силой изменить государственные границы и с тех пор продолжает поддерживать боевые действия на Донбассе своими регулярными войсками, наемниками, прокси-силами и военной техникой", – напомнил Цымбалюк.

Представитель Украины призвал международное сообщество решительно привлечь российского агрессора к ответственности и применить все необходимые инструменты, чтобы заставить его вернуться к принципам международного права и основным принципам европейского порядка безопасности.