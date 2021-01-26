Путин хочет законодательно запретить сравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в федеральный закон "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Путин: Нам сам Бог велел включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме разработать законопроект о запрете публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте Кремля 23 января.

"Подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945 гг.)", – говорится в перечне поручений.

В 2020 году с такой идеей выступала депутат Госдумы Елена Ямпольская. "Речь идет не о том, чтобы ударить топором и отсечь свободу мысли и слова, не о том, что мы хотим запретить научные исследования, дискуссии, публикацию исторических книг. Важно, чтобы в публичном медийном поле действительно не приравнивали нацистов и Красную армию", – цитирует ее предложение сайт Госдумы.

Путин в октябре 2020 года поддержал ее предложение, сообщается на сайте Кремля. "Если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого".

27 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "преступный сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". Спикер Путина Дмитрий Песков заявлял, что российскому президенту это "сильно резануло слух и сердце".