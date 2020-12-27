Песков заявил, что слова Зеленского о роли СССР в развязывании Второй мировой "сильно резанули слух и сердце" Путина

27 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "преступный сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин остро воспринял это заявление.

Песков считает, что заявление Зеленского было неприятно также и ветеранам войны Фото: ЕРА

Спикер российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что Владимира Путина задели слова его украинского коллеги Владимира Зеленского, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.

27 января этого года Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "преступный сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

Песков сказал, что Путину эти слова "сильно резанули слух и сердце". Он высказал мнение, что заявление Зеленского было неприятно также и ветеранам войны, в том числе в Украине, и тем, чьи предки воевали.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.