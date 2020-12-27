ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Песков заявил, что слова Зеленского о роли СССР в развязывании Второй мировой "сильно резанули слух и сердце" Путина

27 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "преступный сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин остро воспринял это заявление.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков считает, что заявление Зеленского было неприятно также и ветеранам войны
Песков считает, что заявление Зеленского было неприятно также и ветеранам войны
Фото: ЕРА

Спикер российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что Владимира Путина задели слова его украинского коллеги Владимира Зеленского, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.

27 января этого года Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "преступный сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

Песков сказал, что Путину эти слова "сильно резанули слух и сердце". Он высказал мнение, что заявление Зеленского было неприятно также и ветеранам войны, в том числе в Украине, и тем, чьи предки воевали.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Теги: Россия, Владимир Путин, СССР, Дмитрий Песков, Вторая мировая война, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
Гончаренко искупался в Черном море. Видео
Гончаренко искупался в Черном море. Видео
Гапчинская: Не люблю выражение "женская мудрость". Оно мне похоже на хитрожопость
Гапчинская: Не люблю выражение "женская мудрость". Оно мне похоже на хитрожопость
Полякова показала семейное фото
Полякова показала семейное фото
Спирс встретилась с сыновьями – СМИ
Спирс встретилась с сыновьями – СМИ
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Слишком много секса". Поклонники обсуждают откровенное фото Касселя с женой-моделью
"Слишком много секса". Поклонники обсуждают откровенное фото Касселя с женой-моделью
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS