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"Оператор ГТС Украины": Необходимости срочного запуска газопровода "Северный поток – 2" нет

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В США выступали против строительства "Северного потока 2"
В США выступали против строительства "Северного потока – 2"
Фото: ЕРА

Необходимости для срочного запуска "Северного потока – 2" на данный момент нет. Об этом написал в Facebook 7 октября генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Так Макогон отреагировал на высказывание вице-премьера России Александра Новака. Российский чиновник, которого процитировало "РИА Новости", заявил, что текущую ситуацию на газовом рынке может охладить завершение сертификации "Северного потока – 2" и рост объемов торгов газом на электронной торговой платформе "Газпрома". 

"Украина ежедневно предлагает для транзита газа дополнительные мощности в объеме 77 млн [м³] в сутки, а при необходимости может суммарно осуществлять транзит до 250 млн [м³в сутки. Поэтому необходимости для срочного запуска "Северного потока – 2" не существует", – отметил Макогон.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158930675664081

Запуск торгов газом на электронной торговой платформе "Газпрома" также не решит проблему, считает гендиректор ОГТСУ.

"Экспортировать газ из РФ газопроводами имеет право только "Газпром". Альтернативным решением было бы предоставить право любому российскому добытчику свободно экспортировать газ в ЕС. Кроме того, запуск торгов на торговой платформе "Газпрома" с точкой поставки на границе Украина – РФ позволил бы европейским трейдерам самостоятельно транспортировать дополнительные объемы газа через Украину", – заключил он.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: Газпром, Россия, газ, экспорт, ГТС, газопровод, транзит, Северный поток – 2, Сергей Макогон
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