"Оператор ГТС Украины": Необходимости срочного запуска газопровода "Северный поток – 2" нет

Так Макогон отреагировал на высказывание вице-премьера России Александра Новака. Российский чиновник, которого процитировало "РИА Новости", заявил, что текущую ситуацию на газовом рынке может охладить завершение сертификации "Северного потока – 2" и рост объемов торгов газом на электронной торговой платформе "Газпрома".

"Украина ежедневно предлагает для транзита газа дополнительные мощности в объеме 77 млн [м³] в сутки, а при необходимости может суммарно осуществлять транзит до 250 млн [м³] в сутки. Поэтому необходимости для срочного запуска "Северного потока – 2" не существует", – отметил Макогон.

Запуск торгов газом на электронной торговой платформе "Газпрома" также не решит проблему, считает гендиректор ОГТСУ.

"Экспортировать газ из РФ газопроводами имеет право только "Газпром". Альтернативным решением было бы предоставить право любому российскому добытчику свободно экспортировать газ в ЕС. Кроме того, запуск торгов на торговой платформе "Газпрома" с точкой поставки на границе Украина – РФ позволил бы европейским трейдерам самостоятельно транспортировать дополнительные объемы газа через Украину", – заключил он.