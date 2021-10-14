Нардеп Буймистер заявила, что идея об экспроприации частного газа – в интересах Кремля

Людмила Буймистер: Даже не хочу спрашивать, что же случилось с заверениями премьера о том, что газа хватает Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

"Даже не хочу спрашивать, что же случилось с заверениями премьера о том, что газа хватает, и почему глава фракции говорит об обратном. Но к чему приведет такой подход – абсолютно ясно. Частные компании попросту сократят добычу украинского газа. "Нафтогаз" окончательно станет монополистом, новые месторождения разрабатываться не будут (чиновники за 30 лет с этой задачей не смогли справиться), а объемы собственной добычи газа будут сокращаться. И это в стране с третьими по размерам неразведанными запасами газа в Европе!" – написала она.

Нардеп убеждена, что таким образом политики окончательно сломают недостроенный энергетический рынок и выполнят задание Кремля.

"Ведь [президент РФ Владимир] Путин давно мечтает "сломать" независимый энергетический рынок в Европе, а с ним – и весь Европейский союз. Как к этому отнесутся наши западные партнеры, никого не волнует. Затем, обвинив олигархов, власть пойдет на поклон к Москве за долгосрочным прямым контрактом. А в обмен Кремль выдвинет политические требования – отказ от Крыма, выборы на Донбасе… Ну, стандартный их перечень. Таким образом, Украину окончательно сольют под тоталитарный режим Путина. И решиться все может уже в этом отопительном сезоне", – подытожила Буймистер.