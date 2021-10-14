Крупнейшая энергетическая компания Германии прекратила заключать новые контракты из-за скачков цен на газ

В E.ON заявили, что действующие клиенты компании могут не переживать Фото: eon.com

"Мы должны учитывать резкий рост затрат на закупку [газа]. Как только мы пересмотрим предложение, его снова представят на нашем сайте", – отметил поставщик.

Представитель E.ON в комментарии Handelsblatt уточнил, что речь идет о приостановлении работы по новым газовым контрактам. Действующие клиенты компании, по его словам, могут не переживать, поскольку поставки гарантированы в любое время.

Срок восстановления работы компании с новыми клиентами пока неизвестен.

Это не первая немецкая компания, которая приостановила заключение новых газовых контрактов. "Немецкая волна" сообщила, что в сентябре компания Deutsche Energiepool заявила о расторжении контрактов на поставку газа со многими клиентами. E.ON, гарантирующий базовое обеспечение населения газом, продолжает поставлять газ клиентам, лишившимся контрактов.