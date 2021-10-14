Крупнейшая энергетическая компания Германии прекратила заключать новые контракты из-за скачков цен на газ

"Мы должны учитывать резкий рост затрат на закупку [газа]. Как только мы пересмотрим предложение, его снова представят на нашем сайте", – отметил поставщик.
Представитель E.ON в комментарии Handelsblatt уточнил, что речь идет о приостановлении работы по новым газовым контрактам. Действующие клиенты компании, по его словам, могут не переживать, поскольку поставки гарантированы в любое время.
Срок восстановления работы компании с новыми клиентами пока неизвестен.
Это не первая немецкая компания, которая приостановила заключение новых газовых контрактов. "Немецкая волна" сообщила, что в сентябре компания Deutsche Energiepool заявила о расторжении контрактов на поставку газа со многими клиентами. E.ON, гарантирующий базовое обеспечение населения газом, продолжает поставлять газ клиентам, лишившимся контрактов.
В Европе биржевые цены на газ установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
До конца сентября стоимость топлива увеличилась до $1430 за 1 тыс. м³, однако 7 октября откатилась до $1001 за 1 тыс. м³. В ходе торгов на лондонской бирже ICE 14 октября цена 1 тыс. м³ природного газа взлетела выше $1,2 тыс., свидетельствуют данные площадки.
По данным Reuters, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.
Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.