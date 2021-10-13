Еврокомиссия представила план по преодолению энергокризиса

Комментируя данный план, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон признала, что увеличение мировых цен на энергоносители вызывает серьезную озабоченность в Евросоюзе.

"По мере того как мы выходим из пандемии и начинаем восстановление экономики, важно защищать уязвимых потребителей и поддерживать европейские компании [...] Нынешняя ситуация – исключительная, внутренний энергетический рынок хорошо служил нам последние 20 лет. Но мы должны быть уверены, что он будет в состоянии делать это в будущем, реализуя европейский "зеленый" курс, повышая энергетическую независимость и достигая наших климатических целей", – сказала она.

В Еврокомиссии выделили следующие неотложные меры для урегулирования энергокризиса:

экстренная поддержка малообеспеченных потребителей посредством ваучеров или частичной оплаты счетов;

временная отсрочка платежей;

предотвращение сбоя поставок ресурсов;

временное снижение налогов для уязвимых домохозяйств;

помощь компаниям или отраслям в соответствии с правилами государственной помощи ЕС;

обеспечение доступа к соглашениям о покупке возобновляемой энергии.

Лучшей страховкой от энергетических кризисов в будущем станут инвестиции в возобновляемые источники энергии, считают в Еврокомиссии.

"Другие источники энергии, включая газ, по-прежнему необходимы при повышенном спросе. В соответствии с текущей ситуацией на рынке при использовании газа по-прежнему устанавливается общая цена на электроэнергию в процессе его использования", – отметили еврочиновники.