Еврокомиссия представила план по преодолению энергокризиса

Комментируя данный план, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон признала, что увеличение мировых цен на энергоносители вызывает серьезную озабоченность в Евросоюзе.
"По мере того как мы выходим из пандемии и начинаем восстановление экономики, важно защищать уязвимых потребителей и поддерживать европейские компании [...] Нынешняя ситуация – исключительная, внутренний энергетический рынок хорошо служил нам последние 20 лет. Но мы должны быть уверены, что он будет в состоянии делать это в будущем, реализуя европейский "зеленый" курс, повышая энергетическую независимость и достигая наших климатических целей", – сказала она.
В Еврокомиссии выделили следующие неотложные меры для урегулирования энергокризиса:
Лучшей страховкой от энергетических кризисов в будущем станут инвестиции в возобновляемые источники энергии, считают в Еврокомиссии.
"Другие источники энергии, включая газ, по-прежнему необходимы при повышенном спросе. В соответствии с текущей ситуацией на рынке при использовании газа по-прежнему устанавливается общая цена на электроэнергию в процессе его использования", – отметили еврочиновники.
В Европе биржевые цены на газ впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.
"Газпром" 20 сентября в очередной раз отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³.
30 сентября биржевая цена газа в Европе превысила отметку $1200 за 1 тыс. м³. На прошлой неделе стоимость топлива увеличилась до $1430 за 1 тыс. м³, однако 7 октября откатилась до $1001 за 1 тыс. м³.
Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.
По данным Reuters, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.