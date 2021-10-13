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Еврокомиссия представила план по преодолению энергокризиса

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Увеличение цен на энергоносители вызывает серьезную озабоченность, признали в Еврокомиссии
Увеличение цен на энергоносители вызывает серьезную озабоченность, признали в Еврокомиссии
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия 13 октября представила план мер для решения проблем, связанных с энергетическим кризисом. В него входит ряд краткосрочных и среднесрочных мероприятий, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Комментируя данный план, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон признала, что увеличение мировых цен на энергоносители вызывает серьезную озабоченность в Евросоюзе.

"По мере того как мы выходим из пандемии и начинаем восстановление экономики, важно защищать уязвимых потребителей и поддерживать европейские компании [...] Нынешняя ситуация – исключительная, внутренний энергетический рынок хорошо служил нам последние 20 лет. Но мы должны быть уверены, что он будет в состоянии делать это в будущем, реализуя европейский "зеленый" курс, повышая энергетическую независимость и достигая наших климатических целей", – сказала она.

В Еврокомиссии выделили следующие неотложные меры для урегулирования энергокризиса:

  • экстренная поддержка малообеспеченных потребителей посредством ваучеров или частичной оплаты счетов;
  • временная отсрочка платежей;
  • предотвращение сбоя поставок ресурсов;
  • временное снижение налогов для уязвимых домохозяйств;
  • помощь компаниям или отраслям в соответствии с правилами государственной помощи ЕС;
  • обеспечение доступа к соглашениям о покупке возобновляемой энергии.

Лучшей страховкой от энергетических кризисов в будущем станут инвестиции в возобновляемые источники энергии, считают в Еврокомиссии. 

"Другие источники энергии, включая газ, по-прежнему необходимы при повышенном спросе. В соответствии с текущей ситуацией на рынке при использовании газа по-прежнему устанавливается общая цена на электроэнергию в процессе его использования", – отметили еврочиновники.

Контекст:

В Европе биржевые цены на газ впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

"Газпром" 20 сентября в очередной раз отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³.

30 сентября биржевая цена газа в Европе превысила отметку $1200 за 1 тыс. м³. На прошлой неделе стоимость топлива увеличилась до $1430 за 1 тыс. м³, однако 7 октября откатилась до $1001 за 1 тыс. м³.

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.

По данным Reuters, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%. 

Теги: газ, инвестиции, Еврокомиссия, энергетика, электроэнергия, Евросоюз, Кадри Симсон, цена на газ
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