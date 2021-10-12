Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины – президент ЕК

"Еще один вопрос, в котором мы поддерживаем Украину полностью, – это энергобезопасность. Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, уменьшения поставок газа от "Газпрома" этой зимой и в последующие зимы. Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", – сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссия добавила, что ЕС тесно сотрудничает с Украиной, чтобы увеличить способность поставки газа от стран ЕС, включая организацию реверсивных потоков газа от Словакии.

"Мы также изучаем возможности совместного хранения газа. У вас есть газохранилища, значит, мы будем изучать возможности хранения газа и использования газохранилищ для общего блага", – добавила она.

Также фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна остаться страной транзита газа, несмотря на "Северный поток – 2".

"Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна оставаться страной транзита газа", – сказала президент ЕК.