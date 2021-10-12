Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины – президент ЕК

"Еще один вопрос, в котором мы поддерживаем Украину полностью, – это энергобезопасность. Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, уменьшения поставок газа от "Газпрома" этой зимой и в последующие зимы. Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", – сказала фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссия добавила, что ЕС тесно сотрудничает с Украиной, чтобы увеличить способность поставки газа от стран ЕС, включая организацию реверсивных потоков газа от Словакии.
"Мы также изучаем возможности совместного хранения газа. У вас есть газохранилища, значит, мы будем изучать возможности хранения газа и использования газохранилищ для общего блага", – добавила она.
Также фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна остаться страной транзита газа, несмотря на "Северный поток – 2".
"Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна оставаться страной транзита газа", – сказала президент ЕК.
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".
Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".