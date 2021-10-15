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Видео: Shuster online / YouTube

Новые санкции СНБО, рекордно дорогой газ и состояние здоровья Саакашвили. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

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15 октября на каналах "Украина" и "Украина 24" и на YouTube-канале Shuster online вышло ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В студии говорили о состоянии здоровья задержанного экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, статье бывшего президента РФ и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о руководстве Украины и как она изменит отношения между странами, новых санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также объявлении в нескольких областях Украины чрезвычайной газовой ситуации.

Гостями эфира были секретарь СНБО Алексей Данилов, глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, экс-глава правления НАК Андрей Коболев, замминистра энергетики Украины Максим Немчинов, врач Саакашвили Нико Кипшидзе и другие.

Теги: Украина, Грузия, газ, санкции, Михаил Саакашвили, СНБО, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, трансляция, ток-шоу, Юрий Витренко, Алексей Данилов, Свобода слова Савика Шустера
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