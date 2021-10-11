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ПОЛИТИКА

В Офисе президента Украины статью Медведева назвали "крайне странной и неуместной"

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В ОПУ заявили, что Медведев хотел своей статьей "показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит"
В ОПУ заявили, что Медведев хотел своей статьей "показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит"
Фото: ЕРА

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 11 октября, комментируя статью бывшего президента России, экс-премьера и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявил, что Украина в отношениях с РФ учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина. Об этом Подоляк сказал "Украинской правде".

Текст статьи Медведева он назвал "крайне странным, неуместным, неактуальным".

"Медведев такой оскорбительной тональностью мог попытаться показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит. Это если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности. Другая версия – поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и столь грубую ложь может отображать тот факт, что Медведевым, как слабой фигурой, о которой никто не будет сожалеть, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию", – отметил Подоляк.

По его словам, если правдива вторая версия, это говорит о нервном состоянии руководства РФ, "которое не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и цивилизованным миром".

Подоляк подчеркнул, что текст напоминает классические пропагандистские тексты советских газет 1930-х годов. Он также обратил внимание на то, что статья Медведева опубликована в день начала визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Это говорит о том, что российские политики хотят усилить курс на конфронтацию.

"В любом случае украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась", – заявил представитель ОПУ.

Подоляк добавил, что России нужно принять тот факт, что идентичность украинцев и Украины отличается от того, "что было сочинено по этому поводу в рамках сконструированной истории СССР или краткого курса истории КПСС. Ценности Украины отличаются от того, что излагалось о них в прошлом".

Контекст:

Статья Медведева опубликована в газете "Коммерсантъ" 11 октября. В ней политик рассказывает о поиске идентичности и особого пути Украины и утверждает, что Украина "сочиняет отдельную историю". По словам Медведева, первые лица Украины – это люди, которые "не имеют никакой устойчивой самоидентификации".

Отношения Украины и России обострились в 2014-м году после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. Боевые действия в регионе ведут Вооруженные силы Украины с одной стороны, российская армия и поддерживаемые ею боевики, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В феврале 2014 года, во время Революции достоинства, Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С тех пор страны не назначали новых послов.

В 2016 году в МИД Украины заявляли, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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