В Офисе президента Украины статью Медведева назвали "крайне странной и неуместной"

В ОПУ заявили, что Медведев хотел своей статьей "показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит" Фото: ЕРА

Текст статьи Медведева он назвал "крайне странным, неуместным, неактуальным".

"Медведев такой оскорбительной тональностью мог попытаться показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит. Это если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности. Другая версия – поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и столь грубую ложь может отображать тот факт, что Медведевым, как слабой фигурой, о которой никто не будет сожалеть, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию", – отметил Подоляк.

По его словам, если правдива вторая версия, это говорит о нервном состоянии руководства РФ, "которое не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и цивилизованным миром".

Подоляк подчеркнул, что текст напоминает классические пропагандистские тексты советских газет 1930-х годов. Он также обратил внимание на то, что статья Медведева опубликована в день начала визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Это говорит о том, что российские политики хотят усилить курс на конфронтацию.

"В любом случае украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась", – заявил представитель ОПУ.

Подоляк добавил, что России нужно принять тот факт, что идентичность украинцев и Украины отличается от того, "что было сочинено по этому поводу в рамках сконструированной истории СССР или краткого курса истории КПСС. Ценности Украины отличаются от того, что излагалось о них в прошлом".