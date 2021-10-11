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Нуланд на переговорах в Москве обсудит возобновление консультаций США – РФ по Донбассу – СМИ

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Нуланд проведет переговоры в Москве 11 13 октября
Нуланд проведет переговоры в Москве 11 – 13 октября
Фото: EPA

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время визита в РФ с 11-го по 13 октября обсудит на переговорах вопрос о возобновлении регулярных двусторонних встреч по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Отмечается, что в ходе трехдневных переговоров Нуланд в Москве "существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию ситуации на востоке Украины".

Консультации в похожем формате между США и Россией проводились до 2019 года, отмечает "Интерфакс". Москву на них представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, а Вашингтон – спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Зеленский во время визита в США говорил 1 сентября, что Украина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату. "Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", – отмечал глава государства.

После встречи Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что теперь вопросы Донбасса будут обсуждаться не только в нормандском, но и в более широком формате, включающем США.

Нуланд заявляла 10 сентября, что Соединенные Штаты готовы принять участие в нормандском формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а также в параллельном с ним процессе. По словам Нуланд, США сказали Украине, России и европейцам, что готовы повторно участвовать в любом виде переговоров.

Теги: Россия, США, Украина, Москва, Виктория Нуланд, Донбасс, Владислав Сурков, переговоры, агрессия, нормандский формат, визит, Курт Волкер, встреча
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