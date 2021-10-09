В Госдепартаменте США анонсировали визит Нуланд в Москву. Одной из тем переговоров в РФ будет Украина

У Нуланд (на фото) запланированы переговоры в МИД России, сообщила Захарова Фото: Under Secretary Victoria Nuland / Twitter

"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (Россия) 11 октября, чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", – отмечается в сообщении.

После Москвы Нуланд 14 октября посетит Бейрут (Ливан), а на следующий день – Лондон (Великобритания).

Нуланд сообщила в Twitter, что с нетерпением ждет поездки в столицы трех стран.

"Я с нетерпением жду поездки в Москву, Бейрут и Лондон 11–15 октября, чтобы обсудить весь спектр двусторонних, региональных и глобальных вопросов", – написала замгоссекретаря США.

I look forward to visiting Moscow, Beirut, and London October 11-15 to discuss the full range of bilateral, regional, and global issues. https://t.co/CbGJC3n1fS — Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) October 8, 2021

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила в Telegram договоренность о поездке Нуланд в Москву в период 11–13 октября, "как об этом просила американская сторона".

"Запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах", – уточнила Захарова.