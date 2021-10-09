В Госдепартаменте США анонсировали визит Нуланд в Москву. Одной из тем переговоров в РФ будет Украина

"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (Россия) 11 октября, чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", – отмечается в сообщении.
После Москвы Нуланд 14 октября посетит Бейрут (Ливан), а на следующий день – Лондон (Великобритания).
Нуланд сообщила в Twitter, что с нетерпением ждет поездки в столицы трех стран.
"Я с нетерпением жду поездки в Москву, Бейрут и Лондон 11–15 октября, чтобы обсудить весь спектр двусторонних, региональных и глобальных вопросов", – написала замгоссекретаря США.
I look forward to visiting Moscow, Beirut, and London October 11-15 to discuss the full range of bilateral, regional, and global issues. https://t.co/CbGJC3n1fS— Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) October 8, 2021
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила в Telegram договоренность о поездке Нуланд в Москву в период 11–13 октября, "как об этом просила американская сторона".
"Запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах", – уточнила Захарова.
В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в Конгрессе США выступила за ужесточение санкций против России. Вскоре после этого Москва включила ее в "черный список" в мае 2019 года. Он был составлен в ответ на антироссийские персональные санкции США.
Весной этого года Нуланд заняла пост заместителя госсекретаря США по политическим делам в апреле 2021 года.
СМИ сообщали, что Москва может выдать Нуланд российскую визу, чтобы она приехала в РФ в ближайшее время. Ключевым собеседником Нуланд в Москве будет заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, а основной темой встречи будет украинская тематика, уточняли источники газеты "Коммерсантъ".
Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.
Наибольшую известность в России американский дипломат приобрела после того, как лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды.