Нуланд в ближайшее время может прибыть в Москву. Она встретится с Козаком и обсудит Украину – СМИ

Нуланд – один из ключевых американских политиков, отвечавших за поддержку Украины Фото: ЕРА

Визит в Москву замгоссекретаря США вступил в финальную фазу подготовки, это уже "почти решенный вопрос", указал собеседник издания в российских госструктурах.

Ключевым собеседником Нуланд в Москве будет заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, а основной темой встречи будет украинская тематика, уточнили источники.

Москва взамен требует, чтобы США выдали визу специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову. Он отвечает за вопросы многостороннего разоружения и должен полететь в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в работе первого комитета Генеральной Ассамблеи. Этот чиновник не может получить визу Штатов с осени 2019 года, напомнила газета.