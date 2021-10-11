Медведев написал статью о бессмысленности контактов с властями Украины. В ней он назвал Зеленского "вывернутым наизнанку человеком"

Вначале Медведев рассказывает о поиске идентичности и особого пути Украины. Российский политик утверждает, что Украина "сочиняет отдельную историю". Далее он пишет, что первые лица Украины – это люди, которые "не имеют никакой устойчивой самоидентификации".
Медведев отметил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский всю жизнь говорил на русском языке, но после прихода к власти "полностью поменял политическую и нравственную ориентацию и начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам".
Зеленский, по оценке Медведева, должен маневрировать между радикальными националистами, мусульманской частью населения, умеренными аполитичными украинцами, русскими и представителями других этносов, "чтобы ему не сломали шею". Он также назвал Зеленского "вывернутым наизнанку человеком".
Всех украинских руководителей Медведев считает "абсолютно несамостоятельными людьми". Украина "находится под прямым иностранным управлением", полагает российский экс-премьер.
По мнению Медведева, во главе Украины стоят "слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы".
В конце статьи Медведев сделал вывод о том, что России следует ждать появления в Украине "вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с РФ, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений".
Отношения Украины и России обострились в 2014-м году после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. Боевые действия в регионе ведут Вооруженные силы Украины с одной стороны, российская армия и поддерживаемые ею боевики, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
В феврале 2014 года, во время Революции, достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С тех пор страны не назначали новых послов.
В 2016 году в МИД Украины заявляли, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.
10 сентября во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии Зеленский заявил, что допускает вероятность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы "самой большей ошибкой" РФ. В Кремле назвали "апокалиптическими" заявления Зеленского о войне с РФ.