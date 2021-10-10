"Крым может быть деоккупирован за пять минут". Арестович объяснил, что для этого нужно

Речь об этом зашла при обсуждении российской агрессии против Украины.

"Знаем, где ключ. Ключ – в Кремле. Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем", – сказал Арестович.

Он отметил, что Украина идет "политико-дипломатическим путем, одновременно прокачивая возможности Вооруженных сил и спецслужб, увеличивая военный бюджет, совершенствуя силовую машину государства – оборонную".

"Дипломатия хороша тогда, когда она опирается на военную силу, на способность государства себя защитить. И мы предпринимаем все новые и новые инициативы для того, чтобы держать в тонусе наших политических визави из Российской Федерации", – объяснил Арестович.