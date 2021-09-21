Подоляк: Арестович лечит наше общество

Подоляк (на фото) об Арестовиче: Алексей часто идет на сознательные провокации, вытягивает на себя негатив, а потом спокойно, взвешенно, тонко работает с этим Фото: Михаил Подоляк / Facebook

По его мнению, Арестович поднимает темы, о которых общество "предпочитает годами умалчивать".

"Если мы не можем говорить о том, что действительно болит, то болезни только прогрессируют. Да, Алексей часто идет на сознательные провокации, вытягивает на себя негатив, а потом спокойно, взвешенно, тонко работает с этим. Парадоксальную, наверное, вещь скажу, но считаю, что именно Арестович лечит наше общество от традиционных медийных истерик, предоставляя ему возможность проговорить непростые вещи, как в кабинете психотерапевта", – заявил Подоляк.

Он также считает, что если оценивать работу Арестовича в среднесрочной перспективе, то он "точно положительный персонаж".

"Это очень непросто – брать на себя много публичного хайпа, лично конфликтовать с большой машиной тех же "порохоботов", – заявил советник главы ОП.

Подоляк также отметил, что Арестович "крайне эффективно отрабатывает тяжелый хлеб в трехсторонней контактной группе". "До его прихода российские пропагандисты абсолютно доминировали в этих тематиках. Алексею же удалось навязать свою повестку дня и заставить оппонентов существенно нервничать", – считает политик.