Подоляк: Арестович лечит наше общество

По его мнению, Арестович поднимает темы, о которых общество "предпочитает годами умалчивать".
"Если мы не можем говорить о том, что действительно болит, то болезни только прогрессируют. Да, Алексей часто идет на сознательные провокации, вытягивает на себя негатив, а потом спокойно, взвешенно, тонко работает с этим. Парадоксальную, наверное, вещь скажу, но считаю, что именно Арестович лечит наше общество от традиционных медийных истерик, предоставляя ему возможность проговорить непростые вещи, как в кабинете психотерапевта", – заявил Подоляк.
Он также считает, что если оценивать работу Арестовича в среднесрочной перспективе, то он "точно положительный персонаж".
"Это очень непросто – брать на себя много публичного хайпа, лично конфликтовать с большой машиной тех же "порохоботов", – заявил советник главы ОП.
Подоляк также отметил, что Арестович "крайне эффективно отрабатывает тяжелый хлеб в трехсторонней контактной группе". "До его прихода российские пропагандисты абсолютно доминировали в этих тематиках. Алексею же удалось навязать свою повестку дня и заставить оппонентов существенно нервничать", – считает политик.
С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook. В 2017 году блогер признался, что "много врал" о ситуации в Украине. Тогда же он заявил, что не считает себя патриотом, "причем не только Украины, а и любого национального государства".
В октябре прошлого года Арестовича назначили советником по информационной политике в ТКГ. 1 декабря 2020 года глава ОП Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
Глава офиса подчеркнул, что Арестович будет отвечать в том числе за формирование информационной политики "единого голоса", чтобы противодействовать распространению дезинформации в украинском информационном пространстве, где, по его словам, "тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать".
Назначение Арестовича спикером ТКГ в Минске и внештатным советником Ермака вызвало резкую негативную реакцию как журналистского сообщества, так и гражданского общества из-за неоднозначной репутации и скандалов, связанных с Арестовичем.
"ГОРДОН" исследовал хронологию изменений взглядов Арестовича в материале "Долбо...бы" – избиратели Зе, "не вражеские" каналы Медведчука, конференция с Дугиным. Что известно об Арестовиче".