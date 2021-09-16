"Ты реально клоун!" – "А ты черт и убийца!" Билецкий и Арестович устроили скандал в прямом эфире. Видео

"Я понимаю, что ваша работа – вы делаете вид, что эксперт, но мы оба знаем, что вы клоун и ваша работа – троллить. Но давайте не переходить на личное, это вам не будет приятно", – заявил Билецкий.

Арестович, в свою очередь, не согласился "не переходить на личное".

"Давай я напомню тебе – ты клоуном почему меня назвал? Потому что я сказал, что АТО – это курорт, или как? Давай я тебе напомню о смерти Ярослава Бабича (юрист батальона "Азов", найденный повешенным в своей квартире. – "ГОРДОН"), припомню тебе твоего Боцмана (экс-командир разведывательной роты полка "Азов" Сергей Коротких, ультраправый деятель, которого связывают с белорусскими и российскими спецслужбами. – "ГОРДОН"), встречу накануне подрыва Павла Шеремета Боцмана с Шереметом. И кто минировал, возможно, машину, пока он встречался и разговаривал", – сказал советник главы ОП.

Билецкий спросил, будет ли Арестович отвечать в суде за эти слова. Тот заявил, что готов к этому.

После этого политики какое-то время дискутировали в более спокойном тоне, но потом опять перешли к взаимным оскорблениям.

"Алексей, друг мой, я назвал тебя клоуном по простой причине – когда мы с тобой впервые увиделись, когда я уже давным-давно воевал, а ты ездил и рассказывал генералам и командирам батальонов дикие сказки... Ты тогда был клоуном и им и остаешься", – заявил Билецкий.

"У тебя допуск еще не вырос, чтобы знать, что и как я там [в Мариуполе в 2014 году] делал", – ответил Арестович.

"Ну ты реально клоун!" – с усмешкой воскликнул глава "Нацкорпуса". "А ты черт и убийца, ты понял?" – парировал советник главы ОП, после чего их прервал ведущий.