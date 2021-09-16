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"Ты реально клоун!" – "А ты черт и убийца!" Билецкий и Арестович устроили скандал в прямом эфире. Видео

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Билецкий обвинил Арестовича в том, что "его работа троллить"
Билецкий обвинил Арестовича в том, что "его работа – троллить"
Фото: ukraina24.segodnya.ua

Глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий и советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович устроили перепалку после того, как один назвал другого "клоуном". Политики поругались в прямом эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24" 15 сентября.

"Я понимаю, что ваша работа – вы делаете вид, что эксперт, но мы оба знаем, что вы клоун и ваша работа – троллить. Но давайте не переходить на личное, это вам не будет приятно", – заявил Билецкий.

Арестович, в свою очередь, не согласился "не переходить на личное".

"Давай я напомню тебе – ты клоуном почему меня назвал? Потому что я сказал, что АТО – это курорт, или как? Давай я тебе напомню о смерти Ярослава Бабича (юрист батальона "Азов", найденный повешенным в своей квартире. – "ГОРДОН"), припомню тебе твоего Боцмана (экс-командир разведывательной роты полка "Азов" Сергей Коротких, ультраправый деятель, которого связывают с белорусскими и российскими спецслужбами. – "ГОРДОН"), встречу накануне подрыва Павла Шеремета Боцмана с Шереметом. И кто минировал, возможно, машину, пока он встречался и разговаривал", – сказал советник главы ОП.

Билецкий спросил, будет ли Арестович отвечать в суде за эти слова. Тот заявил, что готов к этому. 

После этого политики какое-то время дискутировали в более спокойном тоне, но потом опять перешли к взаимным оскорблениям.

"Алексей, друг мой, я назвал тебя клоуном по простой причине – когда мы с тобой впервые увиделись, когда я уже давным-давно воевал, а ты ездил и рассказывал генералам и командирам батальонов дикие сказки... Ты тогда был клоуном и им и остаешься", – заявил Билецкий.

"У тебя допуск еще не вырос, чтобы знать, что и как я там [в Мариуполе в 2014 году] делал", – ответил Арестович.

"Ну ты реально клоун!" – с усмешкой воскликнул глава "Нацкорпуса". "А ты черт и убийца, ты понял?" – парировал советник главы ОП, после чего их прервал ведущий.

Контекст:

14 сентября экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал отрывок из интервью Арестовича 2017 года, в котором тот назвал АТО "курортом для мальчиков". "Вокруг АТО существует огромный миф и количество мифов о том, что наши ребята страдают, гибнут... АТО – это большой курорт такой, для мальчиков, большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей и от тещ туда", – сказал Арестович. Аваков призвал не подставлять страну и ее президента и уволить Арестовича.

Тот в ответ заявил, что Аваков "начал политический сезон" и "вырвал из видео четырехлетней давности отдельную фразу".

Теги: Андрей Билецкий, Алексей Арестович, политика, ток-шоу, Национальный корпус
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