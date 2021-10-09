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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Крымская платформа – это очень сильный удар лично по Путину

Кулеба доволен реакцией Путина (на фото)
Кулеба доволен реакцией Путина (на фото)
Фото: ЕРА

Инициатива Крымской платформы стала "ударом" для президента России Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН, которое было опубликовано 9 октября.

Речь об этом зашла после упоминания журналиста о том, что после заявлений из Турции относительно оккупации Россией украинского полуострова "Путину вдруг не понравились турецкие помидоры".

"Крымская платформа – это очень сильный удар лично по президенту Путину. Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело. Вы могли услышать, что во время визита во Львов [глава МИД Турции] Мевлют Чавушоглу неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников Крымской платформы, но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к декларации Крымской платформы, чтобы они это сделали", – сказал украинский дипломат.

По его мнению, "это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Турция не признает оккупацию Крыма РФ и высказывает поддержку территориальной целостности Украины.

На первом саммите Крымской платформы, который состоялся в августе 2021 года, Турцию представлял глава МИД. Он, в частности, согласился, что "легкого решения" проблемы Крыма не существует.

22 сентября на заседании Генассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Турция не признает аннексию Крыма Россией в 2014 году. В тот же день в МИД Турции заявили, что Анкара не признает результаты выборов в Госдуму РФ, которые прошли в оккупированном Крыму, поскольку они "не имеют юридической силы".

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Турция, оккупация, аннексия, Дмитрий Кулеба, Мевлют Чавушоглу, дипломаты, МИД Турции, Крымская платформа
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