Кулеба: Крымская платформа – это очень сильный удар лично по Путину

Речь об этом зашла после упоминания журналиста о том, что после заявлений из Турции относительно оккупации Россией украинского полуострова "Путину вдруг не понравились турецкие помидоры".

"Крымская платформа – это очень сильный удар лично по президенту Путину. Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело. Вы могли услышать, что во время визита во Львов [глава МИД Турции] Мевлют Чавушоглу неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников Крымской платформы, но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к декларации Крымской платформы, чтобы они это сделали", – сказал украинский дипломат.

По его мнению, "это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство".