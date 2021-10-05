Кулеба: Украина и НАТО в тесном сотрудничестве способны восстановить безопасность в Черном море, которую разрушила Россия

Кулеба: Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ Фото: ЕРА

"Российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины, но и всю ситуацию с безопасностью в Черном море, нанесла удар по международному правопорядку. Сейчас нужно большее присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности", – считает министр.

Кулеба отметил, что укрепление и перевооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины является одной из приоритетных задач страны.

"Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ. Восстановление баланса безопасности в Черном море необходимо также и для защиты торговли ", – сказал глава МИД Украины.

Кроме того, он также, что Россию раздражает сам факт существования НАТО.

"Россия будет воспринимать любые действия как провокацию. Вопрос только – делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас", – резюмировал Кулеба.