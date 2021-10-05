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Кулеба: Украина и НАТО в тесном сотрудничестве способны восстановить безопасность в Черном море, которую разрушила Россия

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Кулеба: Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ
Кулеба: Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ
Фото: ЕРА

Украина и НАТО способны восстановить безопасность в Черном море, которую нарушила Россия. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 5 октября во время выступления на дискуссионной панели Варшавского форума по безопасности, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины, но и всю ситуацию с безопасностью в Черном море, нанесла удар по международному правопорядку. Сейчас нужно большее присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности", – считает министр.

Кулеба отметил, что укрепление и перевооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины является одной из приоритетных задач страны.

"Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ. Восстановление баланса безопасности в Черном море необходимо также и для защиты торговли ", – сказал глава МИД Украины.

Кроме того, он также, что Россию раздражает сам факт существования НАТО.

"Россия будет воспринимать любые действия как провокацию. Вопрос только – делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас", – резюмировал Кулеба.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

О том, что НАТО будет наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, в конце 2020 года говорил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он объяснял необходимость таких действий тем, что РФ увеличивает свое военное присутствие в Крыму. 

За более чем семь лет оккупации РФ Крым превратился в военную базу, сказал 23 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский. 

"Украинский Крым был гарантией региональной стабильности, а сейчас это, можно сказать, пороховая бочка. От начала оккупации Москва втрое увеличила военное присутствие на полуострове. Из всемирно известного курорта Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для расширения влияния РФ на регион Черного моря. Крым превратился на территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека", – заявил он на учредительном саммите Крымской платформы.

Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, МИД Украины, Черное море, Дмитрий Кулеба, торговля
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