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В РФ нашли вирус в помидорах из Турции. Эрдоган за день до этого говорил в ООН, что Анкара не признает аннексию Крыма Россией

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В Россельхознадзоре обеспокоены "новым случаем заражения томатов" из Турции
В Россельхознадзоре обеспокоены "новым случаем заражения томатов" из Турции
Фото: depositphotos.com

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обнаружила грибок в фруктах и вирус в овощах, поставленных из Турции. Об этом 24 сентября сообщается на сайте Россельхознадзора.

Отмечается, что накануне Россельхознадзор в формате видеоконференции провел переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля министерства сельского и лесного хозяйств Турции.

"Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза. – "ГОРДОН") вирусом коричневой морщинистости и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ", – говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам мониторинга при ввозе из Турции в РФ растительной продукции Россельхознадзор "обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в 2021 году".

Россельхознадзор также отправил в Турцию проект документа по согласованию формы сертификата об отсутствии ГМО в семенах и посадочном материале, экспортируемых в РФ.

Контекст:

22 сентября на заседании Генассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Турция не признает аннексию Крыма Россией в 2014 году. В тот же день в МИД Турции заявили, что Анкара не признает результаты выборов в Госдуму РФ, которые прошли в оккупированном Крыму, поскольку они "не имеют юридической силы".

В Кремле ответили, что РФ "категорически не согласна" с заявлениями Эрдогана о непризнании Турцией незаконной аннексии украинского Крыма.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Турция не признает оккупацию Крыма РФ и высказывает поддержку территориальной целостности Украины.

В декабре 2015 года после того, как российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16, Кремль ввел антитурецкие санкции. Российское правительство составило список продуктов, запрещенных для ввоза из Турции – вводился запрет на импорт в Россию турецких огурцов и помидоров, репчатого лука, цветной капусты и брокколи.

По мере выхода из конфликта запрет снимался, однако томаты, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ, оставались под запретом. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле 2019 года – до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года – до 200 тыс. тонн.
До запрета (до 2016 года) Турция поставляла в Россию 360 тыс. тонн томатов в год.

Теги: Россия, Крым, Украина, Турция, аннексия, Россельхознадзор, вирус, торговля, ГМО, фрукты, помидоры
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