В РФ нашли вирус в помидорах из Турции. Эрдоган за день до этого говорил в ООН, что Анкара не признает аннексию Крыма Россией

Отмечается, что накануне Россельхознадзор в формате видеоконференции провел переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля министерства сельского и лесного хозяйств Турции.

"Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза. – "ГОРДОН") вирусом коричневой морщинистости и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ", – говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам мониторинга при ввозе из Турции в РФ растительной продукции Россельхознадзор "обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в 2021 году".

Россельхознадзор также отправил в Турцию проект документа по согласованию формы сертификата об отсутствии ГМО в семенах и посадочном материале, экспортируемых в РФ.