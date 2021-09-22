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Песков заявил, что РФ "категорически не согласна" с заявлениями Эрдогана о непризнании Турцией незаконной аннексии Крыма

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Песков прокомментировал слова Эрдогана
Песков прокомментировал слова Эрдогана
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ "категорически не согласна" с позицией президента Турции Реджепа Эрдогана, который во время выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил, что Анкара не признает аннексию Крыма Россией. Об этом 22 сентября сообщило агентство "Интерфакс".

По словам Пескова, в Кремле "сожалеют, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в РФ". Он заявил, что в РФ "предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами".

Контекст:

Эрдоган 21 сентября во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Анкара не признает аннексию Крыма РФ и поддерживает территориальную целостность Украины.

20 сентября в МИД Турции заявили, что Анкара не признает результаты выборов в Госдуму России, которые прошли в оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Турция не признает оккупацию Крыма РФ и высказывает поддержку территориальной целостности Украины.

Теги: Крым, Турция, Реджеп Эрдоган, оккупация, аннексия
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