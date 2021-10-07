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Кулеба заявил, что Украина и Турция ведут переговоры об укреплении партнерства для обеспечения безопасности в Черном море

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Кулеба: Сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности в Черном море является очень тесным и откровенным
Кулеба: Сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности в Черном море является очень тесным и откровенным
Фото: ЕРА

Украина и Турция ведут переговоры об укреплении партнерства для обеспечения безопасности в Черном море. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 7 октября на совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции во Львове, которую в Facebook транслировал МИД Украины.

"Мы эти шаги сегодня с Мевлютом очень четко проговорили. Поэтому считайте, что переговоры находятся в активной фазе", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что до вступления в НАТО Украина будет использовать тактику создания небольших альянсов.

"Сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности в Черном море является очень тесным и откровенным. И вы знаете, что пока Украина не член ЕС и НАТО, мы начали политику создания малых альянсов. Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО плюс Украина, Грузия и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с НАТО", – сказал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/918479712376782/

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

О том, что НАТО будет наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, в конце 2020 года говорил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он объяснял необходимость таких действий тем, что РФ увеличивает свое военное присутствие в Крыму. 

За более чем семь лет оккупации РФ Крым превратился в военную базу, сказал 23 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский. 

"Украинский Крым был гарантией региональной стабильности, а сейчас это, можно сказать, пороховая бочка. От начала оккупации Москва втрое увеличила военное присутствие на полуострове. Из всемирно известного курорта Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для расширения влияния РФ на регион Черного моря. Крым превратился на территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека", – заявил он на учредительном саммите Крымской платформы.

Теги: Украина, Турция, НАТО, МИД Украины, Черное море, Дмитрий Кулеба, безопасность
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