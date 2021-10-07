Кулеба заявил, что Украина и Турция ведут переговоры об укреплении партнерства для обеспечения безопасности в Черном море

Кулеба: Сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности в Черном море является очень тесным и откровенным Фото: ЕРА

"Мы эти шаги сегодня с Мевлютом очень четко проговорили. Поэтому считайте, что переговоры находятся в активной фазе", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что до вступления в НАТО Украина будет использовать тактику создания небольших альянсов.

"Сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности в Черном море является очень тесным и откровенным. И вы знаете, что пока Украина не член ЕС и НАТО, мы начали политику создания малых альянсов. Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО плюс Украина, Грузия и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с НАТО", – сказал Кулеба.