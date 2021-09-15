Командир отряда Госпогранслужбы Левицкий: Мы постоянно наблюдаем вдоль наших берегов в Азовском море корабли береговой охраны ФСБ

"Что касается ситуации с безопасностью в Азовском море, сегодня мы постоянно наблюдаем присутствие вдоль наших берегов кораблей береговой охраны ФСБ. Они, в частности, находятся вдоль Белосарайской косы под Мариуполем, Бердянской косы и демонстрируют, что контролируют то, что мы делаем", – рассказал пограничник.

Он подчеркнул, что Госпогранслужба вместе с ВСУ принимает все необходимые меры для охраны государственной границы и "готовы к тем вызовам, которые существуют на Азовском море".

В то же время он обратил внимание на отсутствие границы в Азовском море.

"Есть соглашение между Украиной и Российской Федерацией 2003 года о том, что Азовское море является внутренним морем Украины и РФ. Разграничение этого моря должно быть осуществлено отдельным соглашением между нашими государствами. На сегодняшний день этого соглашения нет, соответственно, государственной границы в Азовском море пока что не существует. Но – это мое личное мнение как пограничника – граница должна быть. Это основа государства", – заявил Левицкий, отметив, что решать это должно политическое руководство.

На уточнение, как патрулируют море сейчас, он пояснил, что существует линия, определенная распоряжением президента Украины 1998 года, по которой Госпогранслужба осуществляет охрану государственной границы.