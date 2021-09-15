Командир отряда Госпогранслужбы Левицкий: Мы постоянно наблюдаем вдоль наших берегов в Азовском море корабли береговой охраны ФСБ

"Что касается ситуации с безопасностью в Азовском море, сегодня мы постоянно наблюдаем присутствие вдоль наших берегов кораблей береговой охраны ФСБ. Они, в частности, находятся вдоль Белосарайской косы под Мариуполем, Бердянской косы и демонстрируют, что контролируют то, что мы делаем", – рассказал пограничник.
Он подчеркнул, что Госпогранслужба вместе с ВСУ принимает все необходимые меры для охраны государственной границы и "готовы к тем вызовам, которые существуют на Азовском море".
В то же время он обратил внимание на отсутствие границы в Азовском море.
"Есть соглашение между Украиной и Российской Федерацией 2003 года о том, что Азовское море является внутренним морем Украины и РФ. Разграничение этого моря должно быть осуществлено отдельным соглашением между нашими государствами. На сегодняшний день этого соглашения нет, соответственно, государственной границы в Азовском море пока что не существует. Но – это мое личное мнение как пограничника – граница должна быть. Это основа государства", – заявил Левицкий, отметив, что решать это должно политическое руководство.
На уточнение, как патрулируют море сейчас, он пояснил, что существует линия, определенная распоряжением президента Украины 1998 года, по которой Госпогранслужба осуществляет охрану государственной границы.
Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.
15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".
На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла и на усиление эскалации в море, заявляли в МИД Украины.
"Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала", -= комментировал ситуацию в августе 2021 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.