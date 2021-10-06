"Действуем как одна команда". Кулеба оценил отношения Украины и Польши

"В целом у нас сейчас хорошие отношения с Польшей, хороший контакт установился между президентами Украины и Польши. Есть много общих вопросов, общих успехов. Я хочу отметить нашу координацию по вопросам "Северного потока – 2". В этом контексте мы действуем как одна команда, и это очень важно", – сказал украинский дипломат.

Он напомнил о недавней встрече премьер-министров, которые "до этого не встречались четыре года".

"Они проговорили экономическую повестку дня. Поэтому динамика очень положительная. Конечно, есть какие-то проблемные вопросы, мы их не боимся проговаривать. В частности, во время встречи с министром [иностранных дел Польши] Збигневом Рау я поднял вопрос убийства гражданина Украины Дмитрия Никифоренко", – объяснил Кулеба.

По его словам, Рау заверил, что "польские власти настроены на максимально четкое расследование и судебный процесс".

Также глава МИД Украины рассказал, что до конца 2021 года откроется консульство Украины во Вроцлаве.

"Генеральный консул уже определен, команда уже есть, в помещении высыхает краска и мы открываем генконсульство. Это обещание создать дополнительное дипломатическое присутствие для защиты украинских граждан, которое я давал украинскому обществу в прошлом году, и она будет выполнена", – подчеркнул Кулеба.