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ПОЛИТИКА

"Действуем как одна команда". Кулеба оценил отношения Украины и Польши

Кулеба считает, что динамика отношений двух стран "очень положительная"
Кулеба считает, что динамика отношений двух стран "очень положительная"
Фото: ЕРА

В отношениях Украины и Польши "очень позитивная" динамика, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 6 октября интервью "Укринформу", записанному в Польше, где проводилось заседание "Люблинского треугольника".

"В целом у нас сейчас хорошие отношения с Польшей, хороший контакт установился между президентами Украины и Польши. Есть много общих вопросов, общих успехов. Я хочу отметить нашу координацию по вопросам "Северного потока – 2". В этом контексте мы действуем как одна команда, и это очень важно", – сказал украинский дипломат.

Он напомнил о недавней встрече премьер-министров, которые "до этого не встречались четыре года".

"Они проговорили экономическую повестку дня. Поэтому динамика очень положительная. Конечно, есть какие-то проблемные вопросы, мы их не боимся проговаривать. В частности, во время встречи с министром [иностранных дел Польши] Збигневом Рау я поднял вопрос убийства гражданина Украины Дмитрия Никифоренко", – объяснил Кулеба.

По его словам, Рау заверил, что "польские власти настроены на максимально четкое расследование и судебный процесс".

Также глава МИД Украины рассказал, что до конца 2021 года откроется консульство Украины во Вроцлаве.

"Генеральный консул уже определен, команда уже есть, в помещении высыхает краска и мы открываем генконсульство. Это обещание создать дополнительное дипломатическое присутствие для защиты украинских граждан, которое я давал украинскому обществу в прошлом году, и она будет выполнена", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

По словам Кулебы, за полтора года были созданы новые форматы, направленные на укрепление безопасности, свободы и процветания Украины, а также региона между Балтийским и Черным морями. Среди них – "Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой.

Кулеба отмечал, что "новые альянсы Украины являются ответом на политические вызовы и вызовы безопасности в регионе". "Они укрепляют нашу национальную безопасность и безопасность региона уже сегодня", – подчеркивал глава МИД Украины.

Ранее, 9 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил премьеру Польши Матеушу Моравецкому проводить регулярные встречи глав правительств стран "Люблинского треугольника" – Украины, Польши и Литвы.

Теги: Украина, Польша, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, консульство Украины, дипломаты, Вроцлав, Люблинский треугольник
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