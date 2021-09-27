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Экспертиза исключила употребление наркотических веществ украинцем Никифоренко, который умер после задержания в Польше в июле – СМИ

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Украинец умер в Польше в июле 2021 года
Украинец умер в Польше в июле 2021 года
Фото: depositphotos.com

Токсикологические исследования исключили вероятность того, что украинец Дмитрий Никифоренко, который умер после задержания подицией в польском Вроцлаве в июле, употреблял наркотические вещества. Об этом пишет Gazeta Wyborcza 26 сентября.

Официальная информация об этом должна появиться на следующей неделе.

Издание также пишет, что по неизвестным причинам в конце прошлой недели дело о гибели Никифоренко по решению Национальной прокуратуры Польши перенесли из Окружной прокуратуры Свидницы в региональную прокуратуру в Щецине.

Контекст:

Никифоренко умер 30 июля, но широкую огласку его смерть получила только 2 сентября, после публикации Gazeta Wyborcza, в которой говорится, что украинца в тот вечер задержали и доставили в вытрезвитель и потом жестоко избили правоохранители.

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы, в отношении двух начата процедура увольнения, сообщили в управлении городской полиции Вроцлава. Там настаивают, что Никифоренко вел себя агрессивно, хотя материал Gazeta Wyborcza говорит об обратном.

Дело из Вроцлава передали прокуратуре Свидницы, чтобы избежать возможного обвинения в предвзятости. Там его расследуют как непреднамеренное доведение до смерти, сообщил спикер ведомства Томаш Орепук. Он не исключил, что после проведения экспертиз квалификацию дела могут изменить.

Польские СМИ назвали этот случай "вторым делом Игоря Стаховяка": в мае 2016 года в полицейском участке Вроцлава скончался 25-летний Стаховяк, которого перед этим пытали правоохранители, писал Onet. Четырех бывших полицейских тогда признали виновными в превышении полномочий, психическом и физическом насилии против задержанного и приговорили к лишению свободы сроком от двух до 2,5 года.

Украина направила Польше ноту в связи с гибелью Никифоренко, сообщал посол Украины в Варшаве Андрей Дещица.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Польша, наркотики, экспертиза, Дмитрий Никифоренко
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