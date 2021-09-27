Экспертиза исключила употребление наркотических веществ украинцем Никифоренко, который умер после задержания в Польше в июле – СМИ

Официальная информация об этом должна появиться на следующей неделе.

Издание также пишет, что по неизвестным причинам в конце прошлой недели дело о гибели Никифоренко по решению Национальной прокуратуры Польши перенесли из Окружной прокуратуры Свидницы в региональную прокуратуру в Щецине.

Контекст:

Никифоренко умер 30 июля, но широкую огласку его смерть получила только 2 сентября, после публикации Gazeta Wyborcza, в которой говорится, что украинца в тот вечер задержали и доставили в вытрезвитель и потом жестоко избили правоохранители.

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы, в отношении двух начата процедура увольнения, сообщили в управлении городской полиции Вроцлава. Там настаивают, что Никифоренко вел себя агрессивно, хотя материал Gazeta Wyborcza говорит об обратном.

Дело из Вроцлава передали прокуратуре Свидницы, чтобы избежать возможного обвинения в предвзятости. Там его расследуют как непреднамеренное доведение до смерти, сообщил спикер ведомства Томаш Орепук. Он не исключил, что после проведения экспертиз квалификацию дела могут изменить.