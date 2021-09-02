Смерть украинца во Вроцлаве расследуют как непреднамеренное доведение до смерти – прокуратура

Об этом "Укринформу" 2 сентября рассказал спикер Окружной прокуратуры в городе Свидница Томаш Орепук.
Он не исключил, что квалификацию дела могут изменить, и сообщил, что прокуроры назначили несколько экспертиз в рамках расследования.
"Прокуратура ожидает судмедэкспертизу по причине смерти лица, аудиовизуальную экспертизу и оценку эксперта по технике и тактике действий полицейских. Без этих экспертиз прокуратура не может осуществлять следующие действия", – сказал он.
Орепук уточнил, что дело передали прокуратуре Свидницы, чтобы избежать возможного обвинения в предвзятости с учетом изучения всех обстоятельств смерти гражданина Украины.
Как рассказал "Украинской правде" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, украинский консул находится во Вроцлаве и ждет результатов экспертиз. По данным Николенко, одна из версий следствия – превышение правоохранителями полномочий.
"Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными. Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз", – сказал он.
Никифоренко умер еще 30 июля, широкую огласку история получила 2 сентября, после публикации Gazeta Wyborcza, в которой говорится, что украинца в тот вечер задержали и доставили в вытрезвитель и потом жестоко избили правоохранители.
После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы, в отношении двух начата процедура увольнения, сообщили в управлении городской полиции Вроцлава. Там настаивают, что Никифоренко вел себя агрессивно, хотя материал Gazeta Wyborcza говорит об обратном.
Польские СМИ назвали этот случай "вторым делом Игоря Стаховяка": в мае 2016 года в полицейском участке Вроцлава скончался 25-летний Стаховяк, которого перед этим пытали правоохранители, писал Onet. Четырех бывших полицейских тогда признали виновными в превышении полномочий, психическом и физическом насилии против задержанного, каждого приговорили к 2,5 годам тюрьмы.