Смерть украинца во Вроцлаве расследуют как непреднамеренное доведение до смерти – прокуратура

Об этом "Укринформу" 2 сентября рассказал спикер Окружной прокуратуры в городе Свидница Томаш Орепук.

Он не исключил, что квалификацию дела могут изменить, и сообщил, что прокуроры назначили несколько экспертиз в рамках расследования.

"Прокуратура ожидает судмедэкспертизу по причине смерти лица, аудиовизуальную экспертизу и оценку эксперта по технике и тактике действий полицейских. Без этих экспертиз прокуратура не может осуществлять следующие действия", – сказал он.

Орепук уточнил, что дело передали прокуратуре Свидницы, чтобы избежать возможного обвинения в предвзятости с учетом изучения всех обстоятельств смерти гражданина Украины.

Как рассказал "Украинской правде" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, украинский консул находится во Вроцлаве и ждет результатов экспертиз. По данным Николенко, одна из версий следствия – превышение правоохранителями полномочий.

"Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными. Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз", – сказал он.