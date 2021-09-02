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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Польше умер гражданин Украины. СМИ пишут, что его жестоко избили полицейские

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Четырех полицейских отстранили после публикаций о гибели украинца во Вроцлаве
Четырех полицейских отстранили после публикаций о гибели украинца во Вроцлаве
Фото: ЕРА (архив)

30 июля в польском Вроцлаве умер украинец Дмитрий Никифоренко, сообщество "Книга памяти умерших за границей украинцев" информировало об этом в Facebook, ссылаясь на сообщение родных Никифоренко.

https://www.facebook.com/ukrainiansmemorybook/posts/236903311623039

2 сентября Gazeta Wyborcza опубликовала материал, из которого следует, что украинца перед смертью жестоко избили в вытрезвителе. 

Издание получило запись камер наблюдения в вытрезвителе Вроцлава и пишет, что Никифоренко били и душили, применяли к нему слезоточивый газ. Украинец не вел себя агрессивно, подчеркивается в материале. 

По данным Gazeta Wyborcza, Никифоренко попал в вытрезвитель, когда возвращался домой после встречи с коллегами по работе. Он ехал в автобусе и, по одной из версий, уснул там, а по другой – странно вел себя. Водитель автобуса и вызвал правоохранителей, в крови украинца обнаружили 1,5 промилле алкоголя. 

Onet пишет, что изначально сообщалось, что украинец якобы агрессивно себя вел, бил сотрудников центра и в связи с этим на него надели наручники и применили газ. Однако статья Gazeta Wyborcza опровергает версию, озвученную в полиции, подчеркивает издание. 

На видео зафиксировано, что 25-летний украинец пытался встать, когда расстегнули наручники, но шесть правоохранителей набросились на него и привязали к кровати, а потом около 30 минут избивали его и душили, говорится в материале Gazeta Wyborcza. Это закончилось, когда в происходящее вмешался врач центра, но реанимационные мероприятия не помогли – в 23.30 врачи "скорой" зафиксировали смерть Никифоренко. 

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы, отметила Gazeta Wyborcza. Фельдшер вытрезвителя подал в отставку. 

Контекст:

Польские СМИ назвали этот случай "вторым делом Игоря Стаховяка": в мае 2016 года в полицейском участке Вроцлава скончался 25-летний Стаховяк, которого перед этим пытали правоохранители, пишет Onet. Четырех бывших полицейских тогда признали виновными в превышении полномочий, психическом и физическом насилии против задержанного, каждого приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, смерть, пытки, правоохранители, отставка, украинец, полицейский, насилие, Вроцлав, реанимация
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