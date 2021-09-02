В Польше умер гражданин Украины. СМИ пишут, что его жестоко избили полицейские

2 сентября Gazeta Wyborcza опубликовала материал, из которого следует, что украинца перед смертью жестоко избили в вытрезвителе.

Издание получило запись камер наблюдения в вытрезвителе Вроцлава и пишет, что Никифоренко били и душили, применяли к нему слезоточивый газ. Украинец не вел себя агрессивно, подчеркивается в материале.

По данным Gazeta Wyborcza, Никифоренко попал в вытрезвитель, когда возвращался домой после встречи с коллегами по работе. Он ехал в автобусе и, по одной из версий, уснул там, а по другой – странно вел себя. Водитель автобуса и вызвал правоохранителей, в крови украинца обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Onet пишет, что изначально сообщалось, что украинец якобы агрессивно себя вел, бил сотрудников центра и в связи с этим на него надели наручники и применили газ. Однако статья Gazeta Wyborcza опровергает версию, озвученную в полиции, подчеркивает издание.

На видео зафиксировано, что 25-летний украинец пытался встать, когда расстегнули наручники, но шесть правоохранителей набросились на него и привязали к кровати, а потом около 30 минут избивали его и душили, говорится в материале Gazeta Wyborcza. Это закончилось, когда в происходящее вмешался врач центра, но реанимационные мероприятия не помогли – в 23.30 врачи "скорой" зафиксировали смерть Никифоренко.

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы, отметила Gazeta Wyborcza. Фельдшер вытрезвителя подал в отставку.