Подозреваемые в убийстве Вербицкого могут выйти на свободу. В Офисе генпрокурора объяснили, почему это возможно

"21 июля коллегия судей Белоцерковского суда под председательством Ирины Дубановской безосновательно инициировала изменение подсудности по делу, которое уже определил к тому моменту апелляционный суд. Теперь, когда дело к ним вернулось, две трети коллегии в отпуске. Из отпуска никого не отозвали. Повторное перераспределение не провели", – отметили в сообщении.

По информации адвокатов, 4 августа апелляционный суд признал безосновательным представление об изменении подсудности Белоцерковского суда, отказал и вернул дело обратно. Заседание в Белоцерковском суде назначили на 5 августа, потом перенесли на 6 августа, но оно не состоялись, потому что судьи в отпуске.

"С момента задержания в марте 2020 года Мысливый и Новотный находятся под стражей. им инкриминируется участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, непосредственно – похищения и пытки Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, также препятствование мирным собраниям Евромайдана. Отдельно Мысливому инкриминируется убийство Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности паспорта гражданина Украины", – уточнили в Адвокатской совещательной группе.

В Офисе генпрокурора Украины 6 августа объяснили, что обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений против участников Революции достоинства могут освободить из-под стражи из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда Киевской области требований ст. 186 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения. Разъяснение опубликовали на странице ОГПУ в Facebook.

"5-го и 6 августа председательствующей по делу были назначены судебные заседания, которые не состоялись из-за отпуска двух членов коллегии, которые отказались отзываться из отпуска. Очередная дата судебного заседания не определена. Возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпаны", – заявили в Офисе генпрокурора.

В ОГПУ обратили внимание на то, что обвиняемые до задержания находились в розыске, один из них скрывался почти шесть лет, используя поддельные документы. Находясь под стражей, один из обвиняемых пытался повлиять на другое лицо, которому инкриминируется соучастие в похищении и истязании пострадавших.

Офис генпрокурора призвал к строгому соблюдению требований уголовного процессуального законодательства.