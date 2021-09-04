Посольство направило ноту в связи с гибелью украинца в Польше – Дещица

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели Украинская во Вроцлаве", – заявил он.

Контекст:

Никифоренко умер 30 июля, однако СМИ об этом узнали только в начале сентября. Он возвращался домой после встречи с коллегами, кода его задержала полиция. Обнаружив в крови украинца алкоголь, его отправили в вытрезвитель. Там правоохранители за якобы агрессивное поведение напали на украинца и 30 минут душили и избивали его, пока не вмешался врач. Однако спасти Никифоренко уже не смогли.

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы. Фельдшер вытрезвителя подал в отставку.