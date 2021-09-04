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"Умолял, чтобы его не били". Невеста убитого в польском вытрезвителе украинца рассказала подробности его смерти

Никифоренко и Водоливова познакомились на заработках в Польше
Никифоренко и Водоливова познакомились на заработках в Польше
Фото: telegraf.com.ua

Этим летом 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко забили до смерти в вытрезвителе Вроцлава. Подробности гибели мужчины рассказала "Телеграфу" 3 сентября невеста погибшего Сузанна Водоливова.

Пара познакомилась на заработках в Польше, жили вместе и собирались пожениться. Никифоренко работал на стройке около двух лет, ждал карту поляка и вместе с невестой хотел остаться в стране.

"Дима не был ни алкоголиком, ни наркоманом, как теперь говорят в польской полиции. Он всю жизнь занимался спортом, вообще не пил. Но в тот вечер согласился посидеть с ребятами в конце смены, так как только начал работать в этом месте и не хотел быть "белой вороной". Они устроили барбекю, жарили сосиски, немножко выпили. Но мы были все время на связи, Дима не был агрессивен и собирался домой – спать. В последний раз когда мы говорили, он был на остановке, но связь прервалась и телефон больше не отвечал", – рассказывает Водоливова.

Далее, по версии польских правоохранителей, украинец якобы хулиганил в автобусе, из-за чего его высадили на остановке. При этом его девушка говорит, что ни разу она не видела его агрессивным. Подтверждает ее слова и запись, на которой украинца, не оказывающего никакого сопротивления, ведут фельдшеры в вытрезвитель.

Водоливова говорит, что о смерти мужчины она с его семьей узнали лишь на третьи сутки поисков и только спустя неделю им разрешили опознать тело.

"Сначала нам сказали, что у него остановилось сердце. Потом – что его пришлось связать, потому что он агрессировал. Но позже ко мне дозвонился журналист польского СМИ, который видел запись из вытрезвителя… Он рассказал, что Диму мучили, пытали и били. Я как подумаю, в каких муках он умирал… Они держали его, брызгали из газового баллончика… Он умолял, чтобы его не били. То, что он укусил полицейского, – это правда. Но укусил когда? Они все сидели на нем и душили, и он укусил, чтобы хоть как-то вырваться. Он боролся до последнего, чтобы его отпустили", – говорит она.

По словам девушки, родители украинца вряд ли пойдут в суд из-за его гибели, потому что сына это уже не вернет. Сама же Водоливова, которая тоже работала в Польше, в эту страну после случившегося больше не вернется.

Контекст:

Никифоренко умер 30 июля, однако СМИ об этом узнали только в начале сентября. Он возвращался домой после встречи с коллегами, кода его задержала полиция. Обнаружив в крови украинца алкоголь, его отправили в вытрезвитель. Там правоохранители за якобы агрессивное поведение напали на украинца и 30 минут душили и избивали его, пока не вмешался врач. Однако спасти Никифоренко уже не смогли.

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы. Фельдшер вытрезвителя подал в отставку. 

Польские СМИ назвали этот случай "вторым делом Игоря Стаховяка": в мае 2016 года в полицейском участке Вроцлава скончался 25-летний Стаховяк, которого перед этим пытали правоохранители, пишет Onet. Четырех бывших полицейских тогда признали виновными в превышении полномочий, психическом и физическом насилии против задержанного, каждого приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

Теги: Украина, Польша, смерть, убийство
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