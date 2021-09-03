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ПРОИСШЕСТВИЯ

Украина направит Польше ноту из-за гибели украинца Никифоренко во Вроцлаве

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Украина попросит Польшу о беспристрастном и быстром следствии и привлечении причастных к ответственности
Украина попросит Польшу о беспристрастном и быстром следствии и привлечении причастных к ответственности
Фото: google.com.ua/maps

Посольство Украины в Польше в ближайшее время отправит МИД страны ноту из-за смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией. Об этом "Укринформу" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечении причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом происшествии", – сказал Дещица.

Он отметил, что дело по расследованию смерти украинца с начала августа находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Контекст:

Никифоренко умер 30 июля, но широкую огласку его смерть получила только 2 сентября, после публикации Gazeta Wyborcza, в которой говорится, что украинца в тот вечер задержали и доставили в вытрезвитель и потом жестоко избили правоохранители

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы, в отношении двух начата процедура увольнения, сообщили в управлении городской полиции Вроцлава. Там настаивают, что Никифоренко вел себя агрессивно, хотя материал Gazeta Wyborcza говорит об обратном. 

Дело из Вроцлава передали прокуратуре Свидницы, чтобы избежать возможного обвинения в предвзятости. Там его расследуют как непреднамеренное доведение до смерти, сообщил спикер ведомства Томаш Орепук. Он не исключил, что после проведения экспертиз квалификацию дела могут изменить.

Польские СМИ назвали этот случай "вторым делом Игоря Стаховяка": в мае 2016 года в полицейском участке Вроцлава скончался 25-летний Стаховяк, которого перед этим пытали правоохранители, писал Onet. Четырех бывших полицейских тогда признали виновными в превышении полномочий, психическом и физическом насилии против задержанного, и приговорили к лишению свободы сроком от двух до 2,5 лет. 

Теги: Польша, смерть, посольство, Андрей Дещица, расследование, украинцы, дипломаты, посольство Украины, Вроцлав, посол
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