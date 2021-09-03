Украина направит Польше ноту из-за гибели украинца Никифоренко во Вроцлаве

Украина попросит Польшу о беспристрастном и быстром следствии и привлечении причастных к ответственности Фото: google.com.ua/maps

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечении причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом происшествии", – сказал Дещица.

Он отметил, что дело по расследованию смерти украинца с начала августа находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.