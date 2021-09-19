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ПОЛИТИКА

В случае поставки в Украину систем ПВО "Железный купол" защитить могут Мариуполь – Арестович

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Системы "Железный купол" применяет Израиль
Системы "Железный купол" применяет Израиль
Фото: ЕРА

Системы противовоздушной обороны "Железный купол" в случае поставки из США Украина может использовать на Донбассе. Такое мнение внештатный советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович выразил телеканалу "Дом" в интервью 19 сентября.

"Возможна передача нам двух батарей "Железного купола". [...] Одна батарея "Железного купола" может прикрыть, например, такой город, как Мариуполь, с высокой надежностью и перехватом 90% ракет противника. Это по результатам применения израильтянами против палестинских ракет. И может прикрыть район, где находятся войска, объекты критической инфраструктуры, например склады, или атомную станцию, или гидроэлектростанцию", – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что украинское командование "решит, где и как их применять".

"Я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого же города, как Мариуполь, например. Все мы помним удар российскими управляемыми ракетами по Мариуполю, такой же удар по Краматорску, поэтому всегда найдется место и время, чтобы применить такую систему для защиты", – объяснил Арестович.

При этом он считает, что в вопросе применения систем "Железный купол" "не все сводится к Донбассу".

"Еще неизвестно, где захотят их применить Министерство обороны и Вооруженные силы, если такие системы будут на вооружении", – подчеркнул Арестович.

Контекст:

Издание Politico 14 сентября, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщило, что конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи Iron Dome ("Железный купол").

Офис президента Украины 15 сентября выпустил заявление, согласно которому это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита главы государства Владимира Зеленского в США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 сентября не смогла подтвердить информацию о возможном получении Украиной от США батареи системы "Железный купол", но и не опровергла ее.

Систему ПВО "Железный купол" производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. Армия США купила две системы Iron Dome по просьбе Конгресса, писало издание Defense News в феврале этого года.

Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км. Сейчас в Израиле 10 батарей системы.

The National отмечает, что "Железный купол" показывает эффективность до 90%, однако система может быть подавлена залповым огнем противника.

"Железный купол" массово использовался в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной. Запуск одной ракеты этой системы стоит от $50 тыс. до $80 тыс.

О желании Украины потратить больше средств на новые системы ПВО, а также о закупке системы, аналогичной "Железному куполу", министр обороны Андрей Таран говорил в мае 2021 года.

Теги: США, армия, Мариуполь, вооружение, Краматорск, ПВО, Алексей Арестович, советник, ракеты
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