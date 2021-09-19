В случае поставки в Украину систем ПВО "Железный купол" защитить могут Мариуполь – Арестович

"Возможна передача нам двух батарей "Железного купола". [...] Одна батарея "Железного купола" может прикрыть, например, такой город, как Мариуполь, с высокой надежностью и перехватом 90% ракет противника. Это по результатам применения израильтянами против палестинских ракет. И может прикрыть район, где находятся войска, объекты критической инфраструктуры, например склады, или атомную станцию, или гидроэлектростанцию", – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что украинское командование "решит, где и как их применять".

"Я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого же города, как Мариуполь, например. Все мы помним удар российскими управляемыми ракетами по Мариуполю, такой же удар по Краматорску, поэтому всегда найдется место и время, чтобы применить такую систему для защиты", – объяснил Арестович.

При этом он считает, что в вопросе применения систем "Железный купол" "не все сводится к Донбассу".

"Еще неизвестно, где захотят их применить Министерство обороны и Вооруженные силы, если такие системы будут на вооружении", – подчеркнул Арестович.