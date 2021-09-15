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Псаки не смогла подтвердить информацию, что США могут передать Украине "Железный купол"

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Псаки сказала, что такую информацию нужно уточнять
Псаки сказала, что такую информацию нужно уточнять
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 15 сентября не смогла подтвердить информацию о возможном получении Украиной от США батареи системы "Железный купол", но и не опровергла ее.

Трансляция брифинга велась в YouTube-канале Белого дома.

Издание Politico 14 сентября, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщило, что конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи Iron Dome ("Железный купол").

Журналистка отметила, что Офис президента Украины сегодня выпустил заявление, согласно которому это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита главы государства Владимира Зеленского в США.

Журналистка попросила подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Мне нужно уточнить у команды. Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи [президентов Украины и США], но конкретику нужно уточнить", – ответила Псаки.

Контекст:

Систему ПВО "Железный купол" производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. Армия США купила две системы Iron Dome по просьбе Конгресса, писало издание Defense News в феврале этого года.

Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км. Сейчас в стране 10 батарей системы.

The National отмечает, что "Железный купол" показывает эффективность до 90%, однако система может быть подавлена залповым огнем противника.

"Железный купол" массово использовался в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной. Запуск одной ракеты этой системы стоит от $50 тыс. до $80 тыс.

О желании Украины потратить больше средств на новые системы ПВО, а также о закупке системы, аналогичной "Железному куполу", министр обороны Андрей Таран говорил в мае 2021 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джен Псаки, ПВО, Белый дом, армия США, Офис президента Украины
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