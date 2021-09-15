Псаки не смогла подтвердить информацию, что США могут передать Украине "Железный купол"

Псаки сказала, что такую информацию нужно уточнять Фото: ЕРА

Трансляция брифинга велась в YouTube-канале Белого дома.

Издание Politico 14 сентября, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщило, что конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи Iron Dome ("Железный купол").

Журналистка отметила, что Офис президента Украины сегодня выпустил заявление, согласно которому это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита главы государства Владимира Зеленского в США.

Журналистка попросила подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Мне нужно уточнить у команды. Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи [президентов Украины и США], но конкретику нужно уточнить", – ответила Псаки.