"Будут глазами ПВО". В Украине разработали радиолокационную станцию для "Буков"

Техника уже принята на вооружение Вооруженных сил Украины, подчеркнули в ведомстве.
Министр обороны Андрей Таран отметил, что "Феникс-1" – это модернизированная для применения с "Буками-М1" РЛС 79К6.
"Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, у которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1", и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех", – рассказал он.
Таран объяснил, что "благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели".
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" имеет дальность поражения до 35 км целей с максимальной скоростью 800 м/сек.