"Будут глазами ПВО". В Украине разработали радиолокационную станцию для "Буков"

Техника уже принята на вооружение Вооруженных сил Украины, подчеркнули в ведомстве.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что "Феникс-1" – это модернизированная для применения с "Буками-М1" РЛС 79К6.

"Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, у которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1", и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех", – рассказал он.

Таран объяснил, что "благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели".