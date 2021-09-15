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США могут передать Украине батареи системы "Железный купол". В ОП объяснили это результатом визита Зеленского в Штаты

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Запуск одной ракеты системы "Железный купол" стоит от $50 тыс. до $80 тыс.
Запуск одной ракеты системы "Железный купол" стоит от $50 тыс. до $80 тыс.
Фото: ЕРА

Американские конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи Iron Dome ("Железный купол"). Об этом сообщило издание Politico 14 сентября, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе.

Некоторые конгрессмены хотят включить соответствующую поправку в законопроект об обороне от 2022 года. Ее внес Скотт Франклин, конгрессмен от штата Флорида.

В версию закона об оборонной политике США 2022 года комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил включил поправку, которая требует от Пентагона представить Конгрессу отчет о потенциальной продаже или передаче "существующих систем" Украине. Эти системы не будут разворачивать в ближайшее время. 

В настоящее время у США не так много лишних батарей противовоздушной и противоракетной обороны, готовых к переброске, отметило издание.

Законопроект не определяет конкретную систему ПВО, которую передадут Украине. Однако один из сотрудников Конгресса сказал журналистам, что скорее всего речь идет о двух армейских батареях "Железный купол", поскольку у украинской армии "мало систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу от России".

Вашингтон услышал слова министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Украина хотела бы потратить больше средств на новые системы ПВО. Таран говорил также о закупке системы "Железный купол".

Директор программы исследований России в центре CNA Майкл Кофман полагает, что "Железный купол" не будет эффективен на близком расстоянии или на линии разграничения, так как эту систему быстро собьют российские ракетные системы залпового огня.

По его словам, "Железный купол" может перехватывать ракеты большой дальности. Это позволит защитить критически важный объект или командный центр на востоке Украины.

В Офисе президента Украины заявили, что это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита главы государства Владимира Зеленского в США.

Контекст:

Система ПВО "Железный купол" производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. Армия США купила две системы Iron Dome по просьбе Конгресса, писало издание Defense News в феврале этого года.

Система ПВО "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км. Сейчас в стране 10 батарей системы.

The National отмечает, что "Железный купол" показывает эффективность до 90%, однако система может быть подавлена залповым огнем противника.

"Железный купол" массово использовался в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной. Запуск одной ракеты этой системы стоит от $50 тыс. до $80 тыс.

Теги: Россия, США, Израиль, Пентагон, ПВО, угрозы, Андрей Таран, ракеты, конгрессмены
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