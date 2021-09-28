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Дипломатические отношения Украины и РФ сходят на ноль, они ограничены обеспечением консульских нужд – МИД

Василий Боднар объяснил, почему Украина не разорвала дипломатические отношения с РФ в 2014 году
Василий Боднар объяснил, почему Украина не разорвала дипломатические отношения с РФ в 2014 году
Фото: kanaldom.tv

Дипломатические отношения Украины и России находятся на низком уровне, и представительство дипломатов будет уменьшаться. Такой прогноз в интервью каналу "Дом" озвучил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Он отметил, что решение о разрыве дипломатических отношений с РФ следовало бы принять еще в 2014 году.

"Но при этом миллионы украинцев находятся в России. Тогда находились на заработках, а сейчас по разным причинам. И по большей части наше дипломатическое присутствие там концентрируется на консульской работе. То есть консулы обеспечивают наших граждан документами, посещают в тюрьмах, а их там сидит несколько тысяч, и плюс – политические заложники Кремля из Крыма, это представление наших интересов в судах, в других институциях. То есть это практическое измерение победило эмоциональный наплыв, чтобы разорвать эти отношения", – объяснил дипломат причины отказа от разрыва дипотношений с РФ.

Боднар рассказал, что интересы граждан Грузии, которая разорвала отношения с Москвой в 2008 году, в РФ представляет Швейцария.

"Мы проводили "зондирование" позиций, ни одна из стран, которые представлены в Москве, не согласилась представлять наши интересы, учитывая такое количество работы, которую нужно было бы делать, чтобы обеспечить интересы наших граждан. Особенно в 2014–2015 годах, боевые действия и взятие в плен наших бойцов на фронте. В те дни наше консульство в Ростове-на-Дону, другие наши учреждения в России работали фактически 24/7 для того, чтобы помогать нашим гражданам. Помогали с лечением, с контактами с родными и так далее. Это и страшная работа, например, когда оформляете труп, есть определенные ритуальные процедуры. Когда вы видите раненых, которые, не дай бог, при смерти, это очень большая моральная травма, но эту работу надо делать. В то время это было крайне необходимо", – добавил он.

Замминистра рассказал, что в РФ сейчас остается значительное количество украинцев и поэтому отношения сохраняются. Там сейчас работает несколько десятков украинских дипломатов, отметил он, но не смог назвать конкретную цифру.

"Дипломатическое присутствие между странами на низком уровне: у нас нет посла ни Украины в России, ни России в Украине. И, скорее всего, такое представительство будет только уменьшаться, поскольку отношения у нас сходят на ноль и ограничиваются только обеспечением вот этих консульских нужд", – резюмировал дипломат.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

23 февраля 2014 года во время Революции достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций, в 2016-м его уволили с должности. Украина отозвала своего тогдашнего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года, а потом уровень представительства Украины в РФ и наоборот понижен до поверенного в делах.

В 2016 году в МИД Украины заявляли, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД Украины, посольство РФ, Василий Боднар, дипломатические отношения, украинцы, дипломаты
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