Посольство РФ в Великобритании обратилось в полицию по поводу фаната, который пришел на матч Украины и Швеции с российским флагом и в шапке-ушанке

"Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем", – сказали РБК в посольстве.

Контекст:

Сборная РФ покинула Евро 2020 после группового этапа.

Игра сборных Украины и Швеции прошла 29 июня. Украина победила со счетом 1:2 и вышла в четвертьфинал. Команда Андрея Шевченко встретится со сборной Англии 3 июля на стадионе "Олимпико" в Риме.

Перед матчем в соцсетях появились фотографии болельщика, который пришел на игру в футболке сборной России, с российским триколором и в шапке-ушанке. Он позировал, в том числе, с людьми с украинским и польским флагами. Позднее появилось фото, на котором фанат стоит на трибуне уже в разорванной футболке, без флага и шапки, и видео, на котором у него отбирают флаг РФ и надевают вместо него украинский.