Болельщик в ушанке и с российским флагом оказался на украинской трибуне. Произошла потасовка. Видео

Он сфотографировался в обнимку с болельщиком в украинской форме, оба были завернуты в национальные флаги. Их сняли фотокорреспонденты. Агентство ЕРА показало два фото с этими болельщиками. В описании к снимкам указано, что их сделали перед матчем сборной Украины и Швеции.
Один из таких снимков опубликовало российское издание Sports.ru в Twitter.
Авторы твита отметили, что снимок – то, что они хотят видеть на трибунах.
*— Sports.ru (@sportsru) June 29, 2021
То, что мы хотим видеть на трибунах!#EURO2020 pic.twitter.com/A9vXp0526x
Позже паблик UkrBall в Facebook показал фото, где у российского болельщика уже разорвана футболка, нет шапки и флага.
"Пропаганда страны-агрессора успела разогнать первое фото. Но промолчала, чем эта история завершилась", – отметили авторы поста.
В комментариях к такому же снимку в паблике "Баба і кіт" пользователи писали, что таких болельщиков было трое и что они провоцировали людей. "Много желающих нашлось их побить. Но все решилось мирно", – отметил Марьян Похилий.
Он обнародовал несколько фото инцидента. На одном из них видно трое мужчин – с украинским, российским и польским флагами.
YouTube-канал Sport_life_travel опубликовал видео, на котором видно, что между мужчиной в форме российской сборной и украинскими болельщиками произошла потасовка. В итоге на мужчину надели украинский флаг. Футболку, как видно из ролика, ему разорвали, когда один из оппонентов потянул за нее.
Игра сборных Украины и Швеции прошла 29 июня. Украина победила со счетом 1:2 и вышла в четвертьфинал. Команда Андрея Шевченко встретится со сборной Англии 3 июля на стадионе "Олимпико" в Риме.
Сборная РФ покинула Евро 2020 после группового этапа.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.