Болельщик в ушанке и с российским флагом оказался на украинской трибуне. Произошла потасовка. Видео

Болельщиков с украинским и российским флагами сфотографировали перед игрой сборной Украины Фото: ЕРА

Он сфотографировался в обнимку с болельщиком в украинской форме, оба были завернуты в национальные флаги. Их сняли фотокорреспонденты. Агентство ЕРА показало два фото с этими болельщиками. В описании к снимкам указано, что их сделали перед матчем сборной Украины и Швеции.

Один из таких снимков опубликовало российское издание Sports.ru в Twitter.

Авторы твита отметили, что снимок – то, что они хотят видеть на трибунах.

Позже паблик UkrBall в Facebook показал фото, где у российского болельщика уже разорвана футболка, нет шапки и флага.

"Пропаганда страны-агрессора успела разогнать первое фото. Но промолчала, чем эта история завершилась", – отметили авторы поста.

В комментариях к такому же снимку в паблике "Баба і кіт" пользователи писали, что таких болельщиков было трое и что они провоцировали людей. "Много желающих нашлось их побить. Но все решилось мирно", – отметил Марьян Похилий.

Он обнародовал несколько фото инцидента. На одном из них видно трое мужчин – с украинским, российским и польским флагами.

YouTube-канал Sport_life_travel опубликовал видео, на котором видно, что между мужчиной в форме российской сборной и украинскими болельщиками произошла потасовка. В итоге на мужчину надели украинский флаг. Футболку, как видно из ролика, ему разорвали, когда один из оппонентов потянул за нее.

ВИДЕО

Видео: Sport_life_travel / YouTube