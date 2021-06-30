Арахамия выиграл $300 в пабе на победе Украины над Швецией, но не смог сказать, кто забил голы

По словам Арахамии, матч между сборными Украины и Швеции он смотрел вместе с компанией друзей в пабе. Посетители паба делали ставки на выигрыш команды.
"Я поставил на 2:1. Выиграл $300 и потратил на пиво для всех людей, которые присутствовали в зале", – пояснил он и добавил, что игра была "действительно яркой".
При этом Арахамия не смог назвать имена украинских футболистов, которые забили голы. "Хороший вопрос!" – ответил он.
Политик выразил мнение, что в победе украинской сборной над сборной Швеции помог запущенный президентом флешмоб.
"Я уже говорю: давайте делать новый флешмоб. Люди суеверные, раз сработало – может, и второй раз сработает", – подытожил Арахамия.
В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе "Олимпико".