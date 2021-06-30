"Героям слава!" Посол Швеции поздравил сборную Украины с победой в 1/8 финала Евро 2020

"Слава Украине, героям слава!" – написал Тиберг после игры.

* Слава України, героям слава! * — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 29, 2021

Перед матчем посол опубликовал фото, на котором он в футболке сборной Украины и держит в руках два флага – шведский и украинский.

"Прогноз на сегодня: победят желто-синие", – пошутил Тиберг, сделав отсылку к тому, что желтый и синий – это цвета флагов у обеих стран.

Шведский посол уже не первый раз комментирует события Евро 2020, которые касаются сборной Украины. 23 июня, когда благодаря победам сборных Испании и Швеции в группе E украинцы вышли в плей-офф, Тиберг опубликовал фотожабу, созданную по известному шаблону "Вася копает, остальные смотрят" (он же "менеджеры и Вася").

"Всегда рады помочь!" – прокомментировал тогда ситуацию Тиберг.