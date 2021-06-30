"Срок восстановления – около шести месяцев". Стали известны результаты МРТ-обследования Беседина

"На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения", – сказал Шморгун.
По его словам, от удара у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая привела к обширной травме.
Сейчас проводятся консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. По предварительным данным, это будет консервативное лечение.
Как уточнил врач, срок восстановления футболиста составит около шести месяцев.
29 июня в 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе "Олимпико".
Беседин получил травму в ходе первого экстра-тайма. Маркус Даниэльсон в подкате ударил ему в колено, и рефери после просмотра повтора решил показать красную карточку шведу. Украинский футболист игру продолжить не смог, вместо него вышел Виктор Цыганков.
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский заявил, что Беседин больше не сыграет на Евро 2020.