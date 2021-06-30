"Срок восстановления – около шести месяцев". Стали известны результаты МРТ-обследования Беседина

Сейчас проводятся консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения Беседина Фото: ЕРА

"На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения", – сказал Шморгун.

По его словам, от удара у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая привела к обширной травме.

Сейчас проводятся консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. По предварительным данным, это будет консервативное лечение.

Как уточнил врач, срок восстановления футболиста составит около шести месяцев.