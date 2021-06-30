У Беседина повреждение сразу нескольких мышц ноги – УАФ

Сегодня утром чартер с Бесединым прибыл в Киев Фото: uaf.ua

"Первичное обследование главным врачом национальной команды Артуром Глущенко показало повреждения сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок", – говорится в сообщении.

Более точный диагноз медики смогут поставить после проведения МРТ.

При этом в УАФ отметили, что уже сейчас очевидно, что эта травма потребует длительного лечения Беседина и не позволит ему играть в ближайшее время.

Сегодня утром чартер с игроком прибыл в Киев.