СНБО ввел санкции против причастных к организации российских выборов в Крыму и на Донбассе – Данилов

"Принято решение относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой, Луганской областей. [...] Мы продолжаем против них вводить санкции. Сегодня были следующие люди – 237 человек, были применены санкции", – сказал он.

Секретарь СНБО проинформировал также, что санкции введены и против связанной с Россией сети супермаркетов Mere.

"После сегодняшнего заседания Совета нацбезопасности и обороны сеть Mere не имеет права работать [в Украине]. Я хотел бы вас проинформировать, что на сегодняшний день единственное место, где они, скажем так, еще возятся, – это Белая Церковь. После сегодняшнего заседания СНБО они не могут уже работать на территории нашей страны", – объяснил Данилов.