ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СНБО ввел санкции против причастных к организации российских выборов в Крыму и на Донбассе – Данилов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Мы продолжаем вводить санкции
Данилов: Мы продолжаем вводить санкции
Фото: rnbo.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 15 октября ввел санкции против 237 человек, причастных к проведению выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, его брифинг транслирует YouTube-канал in time Ukraine.

"Принято решение относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой, Луганской областей. [...] Мы продолжаем против них вводить санкции. Сегодня были следующие люди – 237 человек, были применены санкции", – сказал он.

Секретарь СНБО проинформировал также, что санкции введены и против связанной с Россией сети супермаркетов Mere.

"После сегодняшнего заседания Совета нацбезопасности и обороны сеть Mere не имеет права работать [в Украине]. Я хотел бы вас проинформировать, что на сегодняшний день единственное место, где они, скажем так, еще возятся, – это Белая Церковь. После сегодняшнего заседания СНБО они не могут уже работать на территории нашей страны", – объяснил Данилов.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В России с 17-го по 19 сентября 2021 года проходили выборы в Госдуму. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Выборы организовали и на территории оккупированного Крыма.

Председатель российской комиссии по правам человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе. Верховная Рада собирается проголосовать за постановление о непризнании результатов выборов в Госдуму России.

Mere – проект владельцев российской сети "Светофор", которая принадлежит бизнесменам из Красноярска Сергею и Андрею Шнайдерам. За пределами России "Светофор" развивается под брендом Mere. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах – Испания, Франция, Греция и Великобритания. Сеть позиционирует себя как "жесткий дискаунтер" и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. До 2020 года работала в Николаеве.

В конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere – в Николаеве. Однако магазин вскоре закрылся. Бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко говорил, что это произошло из-за временных проблем с товарами.

14 июня 2021 года Хоменко рассказал о возобновлении работы супермаркета в Николаеве и планах открыть еще 40 магазинов по всей стране до конца года.

Данилов 15 июня призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета. Секретарь СНБО подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним "быстро применят меры".

"Это обычная спецоперация российских спецслужб, которые очень хотят развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей так называемую сеть дискаунтов для использования во время выборного процесса в своих политических целях. Эта сеть в Украине работать не будет", – говорил Данилов.

Теги: Россия, Крым, выборы, санкции, СНБО, Белая Церковь, голосование, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, Алексей Данилов, брифинг, супермаркет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
  Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию
Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию G
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS