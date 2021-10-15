СНБО ввел санкции против причастных к организации российских выборов в Крыму и на Донбассе – Данилов

"Принято решение относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой, Луганской областей. [...] Мы продолжаем против них вводить санкции. Сегодня были следующие люди – 237 человек, были применены санкции", – сказал он.
Секретарь СНБО проинформировал также, что санкции введены и против связанной с Россией сети супермаркетов Mere.
"После сегодняшнего заседания Совета нацбезопасности и обороны сеть Mere не имеет права работать [в Украине]. Я хотел бы вас проинформировать, что на сегодняшний день единственное место, где они, скажем так, еще возятся, – это Белая Церковь. После сегодняшнего заседания СНБО они не могут уже работать на территории нашей страны", – объяснил Данилов.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В России с 17-го по 19 сентября 2021 года проходили выборы в Госдуму. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.
Выборы организовали и на территории оккупированного Крыма.
Председатель российской комиссии по правам человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.
В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе. Верховная Рада собирается проголосовать за постановление о непризнании результатов выборов в Госдуму России.
Mere – проект владельцев российской сети "Светофор", которая принадлежит бизнесменам из Красноярска Сергею и Андрею Шнайдерам. За пределами России "Светофор" развивается под брендом Mere. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах – Испания, Франция, Греция и Великобритания. Сеть позиционирует себя как "жесткий дискаунтер" и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. До 2020 года работала в Николаеве.
В конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere – в Николаеве. Однако магазин вскоре закрылся. Бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко говорил, что это произошло из-за временных проблем с товарами.
14 июня 2021 года Хоменко рассказал о возобновлении работы супермаркета в Николаеве и планах открыть еще 40 магазинов по всей стране до конца года.
Данилов 15 июня призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета. Секретарь СНБО подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним "быстро применят меры".
"Это обычная спецоперация российских спецслужб, которые очень хотят развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей так называемую сеть дискаунтов для использования во время выборного процесса в своих политических целях. Эта сеть в Украине работать не будет", – говорил Данилов.