Саакашвили в тюрьме, новые санкции СНБО, рекордно дорогой газ. 15 октября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В студии будут говорить о состоянии находящегося на голодовке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, новых санкциях Совета нацбезопасности и обороны Украины, рекордных ценах на газ и статье бывшего президента России Дмитрия Медведева об Украине, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Гостями студии станут:
- Алексей Данилов – секретарь СНБО Украины;
- Юлия Тимошенко – лидер партии ВО "Батьківщина";
- Ирина Верещук – народный депутат от партии "Слуга народа";
- Алексей Гончаренко – народный депутат от "Европейской солидарности";
- Евгений Мураев – лидер партии "Наши";
- Андрей Коболев – бывший глава правления НАК "Нафтогаз України";
- Юрий Витренко – глава правления НАК "Нафтогаз України";
- Максим Немчинов – заместитель министра энергетики Украины;
- Мария Мезенцева – народный депутат от партии "Слуга народа";
- Леся Забуранная – народный депутат от партии "Слуга народа";
- Иван Плачков – экс-министр топлива и энергетики, глава "Всеукраинской Энергетической Ассамблеи";
- Давид Сакварелидзе – бывший заместитель генерального прокурора Украины;
- Юрий Бутусов – главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
- Андрей Илларионов – старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США);
- Нико Кипшидзе – врач Михаила Саакашвили.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Контекст:
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".