Саакашвили в тюрьме, новые санкции СНБО, рекордно дорогой газ. 15 октября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В студии будут говорить о состоянии находящегося на голодовке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, новых санкциях Совета нацбезопасности и обороны Украины, рекордных ценах на газ и статье бывшего президента России Дмитрия Медведева об Украине, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Гостями студии станут:

ВИДЕО

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".