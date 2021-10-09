Шустер: Я скажу: "Господин президент, назначьте, пожалуйста, Павла Елизарова премьер-министром и не вмешивайтесь в его работу"

На интервью Шустер и Елизаров объясняли, почему считают самой действенной мерой против коррупции идею безусловного базового дохода, который Шустер назвал "зарплатой за жизнь".

"Павел, вы готовы с Савиком расписать все цифры, прийти на прием к президенту [Владимиру Зеленскому], который вас слушает, уважает, и сказать: "Владимир Александрович, давайте попробуем сделать"?" – спросил Гордон.

"Значит, что я говорю? "Господин президент, назначьте, пожалуйста, Павла Александровича премьер-министром и не вмешивайтесь в его работу, пожалуйста", – иронично предположил Шустер.

При этом эксперты на уточнение, есть ли у них концепция с цифрами и фактами, которую можно было бы изложить президенту, ответили, что есть и они готовы ее представить.

"Готов ли президент услышать? Судя по нашей кадровой политике, человек должен обладать определенными качествами: должен быть безликим. Он мне напоминает больше сотрудников КГБ СССР, которых никто не мог запомнить в лицо. Если раньше у нас были, может быть, иногда и бестолковые министры, но по крайней мере яркие в своей бестолковости, то сегодня они яркие в своей безликости. Чем более безликий министр, тем более он подходит для формата нынешнего управления, к сожалению. Все занимаются внешней политикой, еще чем-то, а экономикой реально не занимаются", – добавил Елизаров.

Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube