Шустер: Я скажу: "Господин президент, назначьте, пожалуйста, Павла Елизарова премьер-министром и не вмешивайтесь в его работу"

На интервью Шустер и Елизаров объясняли, почему считают самой действенной мерой против коррупции идею безусловного базового дохода, который Шустер назвал "зарплатой за жизнь".
"Павел, вы готовы с Савиком расписать все цифры, прийти на прием к президенту [Владимиру Зеленскому], который вас слушает, уважает, и сказать: "Владимир Александрович, давайте попробуем сделать"?" – спросил Гордон.
"Значит, что я говорю? "Господин президент, назначьте, пожалуйста, Павла Александровича премьер-министром и не вмешивайтесь в его работу, пожалуйста", – иронично предположил Шустер.
При этом эксперты на уточнение, есть ли у них концепция с цифрами и фактами, которую можно было бы изложить президенту, ответили, что есть и они готовы ее представить.
"Готов ли президент услышать? Судя по нашей кадровой политике, человек должен обладать определенными качествами: должен быть безликим. Он мне напоминает больше сотрудников КГБ СССР, которых никто не мог запомнить в лицо. Если раньше у нас были, может быть, иногда и бестолковые министры, но по крайней мере яркие в своей бестолковости, то сегодня они яркие в своей безликости. Чем более безликий министр, тем более он подходит для формата нынешнего управления, к сожалению. Все занимаются внешней политикой, еще чем-то, а экономикой реально не занимаются", – добавил Елизаров.
Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам. Читайте полную версию интервью
О введении безусловного базового дохода в последние годы дискутируют во многих странах, в том числе в странах Евросоюза, отметила "Немецкая волна". Сторонники этой идеи считают, что регулярная выплата от государства помогла бы сгладить все региональные различия внутри ЕС и усилила бы социальное и экономическое сотрудничество. По данным вещателя, в ЕС продолжается сбор подписей за эту идею.
В Финляндии в течение двух лет – в 2017-м и 2018-м – проводили подобный социальный эксперимент: 2000 безработным правительство выплачивало по €560 в месяц. Выплаты не зависели от того, нашел человек работу или остался безработным. Считалось, что гарантированный доход будет стимулировать людей на поиск заработков, а также повысит мобильность на рынке труда, поскольку у граждан будет сохраняться доход в период смены работы.
В 2020 году в Финляндии огласили окончательные результаты эксперимента, сообщило издание New Scientist. Он показал, что базовый безусловный доход влиял на психологический комфорт граждан. Участники программы рассказали, что чувствовали большую уверенность в завтрашнем дне, сообщила представитель Института социального страхования Финляндии Минна Иликянне. Кроме того, получатели базового безусловного дохода больше работали: в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года – в среднем 78 дней, что на шесть дней больше, чем те, кто получал пособие по безработице. В то же время правительство Финляндии отказалось продлить эксперимент.