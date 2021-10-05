Елизаров: Если в 2025 году мы введем правильную систему налогообложения, в Украине можно будет установить безусловный базовый доход в размере 3 тыс. грн

Елизаров: У нас взаимодействие бизнеса и власти построено очень сложно: бизнес недоплачивает, а власть недозамечает, что он недоплачивает Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Одним из первых о необходимости ввести в Украине безусловный базовый доход заявил украинский телеведущий Савик Шустер. Он упрощенно назвал его зарплатой за жизнь, которую человек получает с момента рождения и до смерти. "У каждого на старте жизни должны быть равные возможности", – объяснил свою идею журналист.

"По нашим расчетам, с 2025 года, если введем правильную систему налогообложения, [безусловный базовый доход] будет 3 тыс. грн на человека в месяц. А если семья из трех человек, то это 9 тыс. Если четыре человека – 12 тыс. В семью попадает 12 тыс. грн за то, что семья существует. Коммуналку и все остальные вещи точно погасят, не будут уже переживать за это", – сказал Елизаров.

Он отметил, что сегодня половина Пенсионного фонда финансируется за счет госбюджета, а это значит, что 50% пенсионеров уже получают безусловный базовый доход.

"Мы собрали с вами налоги и добавили в Пенсионный фонд эти деньги, а Пенсионный фонд раздал пенсионерам. Это и есть безусловный базовый доход, просто в такой извращенной форме. Чиновники администрируют эти деньги, по дороге, естественно, воруют. У нас, к сожалению, в стране очень дорогое администрирование денег чиновниками… Савик же про ББД давно говорит. Я его полностью поддерживаю. Я понимаю, что это неизбежно. Савику все говорят: "Денег нет, денег не будет. Нам не хватает даже, чтобы пенсии платить". И разговор заканчивается. Меня это очень сильно всегда злило", – сказал продюсер.

Он рассказал, что с расчетами им помогает старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

"Слава Черкашин нам помогает в расчетах, он работал в Минфине, занимался налогами. Сходили к [первому вице-премьер-министру Украины – министру экономики Алексею] Любченко, когда он был в налоговой, сходили к министру финансов, пообщались со всеми, собрали необходимые данные. И я предложил одну модель, которая, на мой взгляд, очень упрощает наши взаимоотношения в обществе. Мы не должны делать сложную систему налогообложения. Ведь у нас взаимодействие бизнеса и власти построено очень сложно: бизнес недоплачивает, а власть недозамечает, что он недоплачивает. Но в ответственный момент власть начинает напрягать бизнес", – сказал Елизаров.

Он рассказал, как эксперты вышли на сумму 3 тыс. грн.

"Мы взяли государственный бюджет, пересчитали его через нашу модель. У нас остались свободные деньги в 2025 году – профицит бюджета, который можно перераспределить. И, разделив [профицит] на количество жителей Украины (на 41 млн), мы вышли на 3 тыс. грн. Это обосновано в цифрах. Люди проверяли, смотрели. Это рабочая модель. Ее надо допиливать", – уточнил продюсер.

О том, какой должна быть налоговая система в Украине, чтобы ввести безусловный базовый доход, смотрите сегодня в интервью Гордона с Шустером и Елизаровым, трансляция которого начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона"