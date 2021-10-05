Елизаров: Если в 2025 году мы введем правильную систему налогообложения, в Украине можно будет установить безусловный базовый доход в размере 3 тыс. грн

Одним из первых о необходимости ввести в Украине безусловный базовый доход заявил украинский телеведущий Савик Шустер. Он упрощенно назвал его зарплатой за жизнь, которую человек получает с момента рождения и до смерти. "У каждого на старте жизни должны быть равные возможности", – объяснил свою идею журналист.
"По нашим расчетам, с 2025 года, если введем правильную систему налогообложения, [безусловный базовый доход] будет 3 тыс. грн на человека в месяц. А если семья из трех человек, то это 9 тыс. Если четыре человека – 12 тыс. В семью попадает 12 тыс. грн за то, что семья существует. Коммуналку и все остальные вещи точно погасят, не будут уже переживать за это", – сказал Елизаров.
Он отметил, что сегодня половина Пенсионного фонда финансируется за счет госбюджета, а это значит, что 50% пенсионеров уже получают безусловный базовый доход.
"Мы собрали с вами налоги и добавили в Пенсионный фонд эти деньги, а Пенсионный фонд раздал пенсионерам. Это и есть безусловный базовый доход, просто в такой извращенной форме. Чиновники администрируют эти деньги, по дороге, естественно, воруют. У нас, к сожалению, в стране очень дорогое администрирование денег чиновниками… Савик же про ББД давно говорит. Я его полностью поддерживаю. Я понимаю, что это неизбежно. Савику все говорят: "Денег нет, денег не будет. Нам не хватает даже, чтобы пенсии платить". И разговор заканчивается. Меня это очень сильно всегда злило", – сказал продюсер.
Он рассказал, что с расчетами им помогает старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.
"Слава Черкашин нам помогает в расчетах, он работал в Минфине, занимался налогами. Сходили к [первому вице-премьер-министру Украины – министру экономики Алексею] Любченко, когда он был в налоговой, сходили к министру финансов, пообщались со всеми, собрали необходимые данные. И я предложил одну модель, которая, на мой взгляд, очень упрощает наши взаимоотношения в обществе. Мы не должны делать сложную систему налогообложения. Ведь у нас взаимодействие бизнеса и власти построено очень сложно: бизнес недоплачивает, а власть недозамечает, что он недоплачивает. Но в ответственный момент власть начинает напрягать бизнес", – сказал Елизаров.
Он рассказал, как эксперты вышли на сумму 3 тыс. грн.
"Мы взяли государственный бюджет, пересчитали его через нашу модель. У нас остались свободные деньги в 2025 году – профицит бюджета, который можно перераспределить. И, разделив [профицит] на количество жителей Украины (на 41 млн), мы вышли на 3 тыс. грн. Это обосновано в цифрах. Люди проверяли, смотрели. Это рабочая модель. Ее надо допиливать", – уточнил продюсер.
О том, какой должна быть налоговая система в Украине, чтобы ввести безусловный базовый доход, смотрите сегодня в интервью Гордона с Шустером и Елизаровым, трансляция которого начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона"
О введении безусловного базового дохода в последние годы дискутируют во многих странах, в том числе в странах Евросоюза, отметила "Немецкая волна". Сторонники этой идеи считают, что регулярная выплата от государства помогла бы сгладить все региональные различия внутри ЕС и усилила бы социальное и экономическое сотрудничество. По данным вещателя, в ЕС продолжается сбор подписей за эту идею.
В Финляндии в течение двух лет – в 2017-м и 2018-м – проводили подобный социальный эксперимент: 2000 безработным правительство выплачивало по €560 в месяц. Выплаты не зависели от того, нашел человек работу или остался безработным. Считалось, что гарантированный доход будет стимулировать людей на поиск заработков, а также повысит мобильность на рынке труда, поскольку у граждан будет сохраняться доход в период смены работы.
В 2020 году в Финляндии огласили окончательные результаты эксперимента, сообщило издание New Scientist. Он показал, что базовый безусловный доход влиял на психологический комфорт граждан. Участники программы рассказали, что чувствовали большую уверенность в завтрашнем дне, сообщила представитель Института социального страхования Финляндии Минна Иликянне. Кроме того, получатели базового безусловного дохода больше работали: в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года – в среднем 78 дней, что на шесть дней больше, чем те, кто получал пособие по безработице. В то же время правительство Финляндии отказалось продлить эксперимент.