Шустер рассказал, есть ли опасность, что при получении безусловного базового дохода люди перестанут работать

Шустер упрощенно назвал безусловный базовый доход зарплатой за жизнь, которую человек получает с момента рождения и до смерти. "У каждого на старте жизни должны быть равные возможности", – объяснил свою идею журналист.
По подсчетам специалистов, с которыми консультировались Шустер и его партнер, продюсер Павел Елизаров, если в 2025 году в Украине ввести правильную систему налогообложения, то безусловный базовый доход можно будет установить на уровне 3 тыс. грн в месяц на человека.
"Не приведет ли тотальная раздача денег населению к его нежеланию работать и развиваться? Не увеличится ли количество иждивенцев? И в общем не столкнемся ли мы с тем, что в стране некому будет мести улицы? Есть же много людей, которые будут лежать пузом кверху спокойно", – спросил у собеседников Гордон.
"Ну а что, сейчас таких людей нет? Они просто из других источников это берут. Они могут что-то своровать, они могут кого-то ограбить. Они по-разному могут эти деньги найти. Но не в этом дело. Мир такой. Он не совершенен, люди не совершенны. Кто-то будет лежать, а кто-то не захочет работать. Но по меньшей мере вы их вытаскиваете из дыры безвыходности. Это же реально яма. Вы им даете шанс. Не хочешь – не делай. Ладно, иди трать свои деньги. Все равно ты будешь жить бедно. У тебя не обеспечено будущее", – сказал Шустер.
Он отметил, что если в Украине будут достойные зарплаты, то дефицита рабочей силы не будет.
"Не будет кому подметать улицы? Если мы будем платить достойные деньги и профессия того, кто подметает улицы, будет уважаемой, если мы ему дадим современную метлу или не метлу, а маленький тракторик, если мы будем его уважать, то будут люди, которые будут мести улицы", – считает журналист.
Частично разрешить проблемы на рынке труда можно будет и за счет легальной контролируемой миграции, продолжил он.
"Украина – огромная страна, откуда люди уезжают. Да, страна потеряла 10% территории и большое количество людей. Население сокращается. Все равно надо будет привлекать других людей [из других стран] каким-то образом, чтобы они какие-то работы выполняли. Иначе это будет хаотичный процесс. И начнется то, что называется "нелегальная миграция". Этого допустить явно нельзя. Поэтому об этом надо задуматься уже сегодня. Вы не заставите человека работать, если он не хочет", – сказал Шустер.
Интервью Гордона с Шустером и Елизаровым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00
О введении безусловного базового дохода в последние годы дискутируют во многих странах, в том числе в странах Евросоюза, отметила "Немецкая волна". Сторонники этой идеи считают, что регулярная выплата от государства помогла бы сгладить все региональные различия внутри ЕС и усилила бы социальное и экономическое сотрудничество. По данным вещателя, в ЕС продолжается сбор подписей за эту идею.
В Финляндии в течение двух лет – в 2017-м и 2018-м – проводили подобный социальный эксперимент: 2000 безработным правительство выплачивало по €560 в месяц. Выплаты не зависели от того, нашел человек работу или остался безработным. Считалось, что гарантированный доход будет стимулировать людей на поиск заработков, а также повысит мобильность на рынке труда, поскольку у граждан будет сохраняться доход в период смены работы.
В 2020 году в Финляндии огласили окончательные результаты эксперимента, сообщило издание New Scientist. Он показал, что базовый безусловный доход влиял на психологический комфорт граждан. Участники программы рассказали, что чувствовали большую уверенность в завтрашнем дне, сообщила представитель Института социального страхования Финляндии Минна Иликянне. Кроме того, получатели базового безусловного дохода больше работали: в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года – в среднем 78 дней, что на шесть дней больше, чем те, кто получал пособие по безработице. В то же время правительство Финляндии отказалось продлить эксперимент.