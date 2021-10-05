Шустер рассказал, есть ли опасность, что при получении безусловного базового дохода люди перестанут работать

Шустер упрощенно назвал безусловный базовый доход зарплатой за жизнь, которую человек получает с момента рождения и до смерти. "У каждого на старте жизни должны быть равные возможности", – объяснил свою идею журналист.

По подсчетам специалистов, с которыми консультировались Шустер и его партнер, продюсер Павел Елизаров, если в 2025 году в Украине ввести правильную систему налогообложения, то безусловный базовый доход можно будет установить на уровне 3 тыс. грн в месяц на человека.

"Не приведет ли тотальная раздача денег населению к его нежеланию работать и развиваться? Не увеличится ли количество иждивенцев? И в общем не столкнемся ли мы с тем, что в стране некому будет мести улицы? Есть же много людей, которые будут лежать пузом кверху спокойно", – спросил у собеседников Гордон.

"Ну а что, сейчас таких людей нет? Они просто из других источников это берут. Они могут что-то своровать, они могут кого-то ограбить. Они по-разному могут эти деньги найти. Но не в этом дело. Мир такой. Он не совершенен, люди не совершенны. Кто-то будет лежать, а кто-то не захочет работать. Но по меньшей мере вы их вытаскиваете из дыры безвыходности. Это же реально яма. Вы им даете шанс. Не хочешь – не делай. Ладно, иди трать свои деньги. Все равно ты будешь жить бедно. У тебя не обеспечено будущее", – сказал Шустер.

Он отметил, что если в Украине будут достойные зарплаты, то дефицита рабочей силы не будет.

"Не будет кому подметать улицы? Если мы будем платить достойные деньги и профессия того, кто подметает улицы, будет уважаемой, если мы ему дадим современную метлу или не метлу, а маленький тракторик, если мы будем его уважать, то будут люди, которые будут мести улицы", – считает журналист.

Частично разрешить проблемы на рынке труда можно будет и за счет легальной контролируемой миграции, продолжил он.

"Украина – огромная страна, откуда люди уезжают. Да, страна потеряла 10% территории и большое количество людей. Население сокращается. Все равно надо будет привлекать других людей [из других стран] каким-то образом, чтобы они какие-то работы выполняли. Иначе это будет хаотичный процесс. И начнется то, что называется "нелегальная миграция". Этого допустить явно нельзя. Поэтому об этом надо задуматься уже сегодня. Вы не заставите человека работать, если он не хочет", – сказал Шустер.

Интервью Гордона с Шустером и Елизаровым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00