ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Безусловный базовый доход – это зарплата за жизнь. Украина должна была стать первой страной, где его ввели

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шустер: У каждого на старте жизни должны быть равные возможности
Шустер: У каждого на старте жизни должны быть равные возможности
Фото: Шустер online / Facebook

Украинский журналист, телеведущий Савик Шустер считает, что в Украине нужно ввести безусловный базовый доход. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

Он сказал, что описал это в своей книге" Свобода слова против страха и унижения" в главе "Мой рецепт выживания Украины".

"Когда ведешь программу в пятницу, когда 20-й раз обсуждаешь цены на газ или коррупцию, слышишь все время те же рецепты и те же ответы… Одна сторона обвиняет другую… В общем, ты понимаешь, что ты в каком-то тупике и нет ответов. Когда я писал книгу, подумал: "Ну как? Я сейчас опишу все, что происходит в стране с точки зрения массовых эмоций, и не скажу, что думаю, как решить эту проблему? Как решить проблему страха и унижения, которые преобладают в стране, в жизни людей", – рассказал Шустер.

По его мнению, именно введение безусловного базового дохода поможет решить эту проблемы.

"Давайте я сейчас назову безусловный базовый доход проще – это зарплата за жизнь. Каждый человек с момента рождения, неважно, в какой он семье родился, начинает получать зарплату за жизнь. Естественно, за это [вначале] отвечают ваши родители, если они у вас есть, или кто-то [другой] будет этим распоряжаться… Что важно? Абсолютно безусловный. Нет условий. У каждого равные возможности должны быть на старте жизни. Человек может родиться с огромным талантом, а может родиться с ограниченными возможностями – жизнь непредсказуема. Он может родиться в ответственной, правильной семье, а может родиться в семье, где нет этого чувства ответственности. Всякое может быть. Но этот человек получает зарплату с момента рождения и до конца жизни", – объяснил свою идею Шустер. 

В дальнейшем, продолжил он, благосостояние человека будет зависеть от него самого, но безусловный базовый доход должен выплачиваться ему в течение всей жизни. 

"Как дальше развивается его жизнь, какие у него стимулы, – это уже проблема стимулов. Есть стимул учиться, есть стимул получать образование, есть стимул входить в конкуренцию, есть стимул создавать что-то свое? [Хорошо]. Нет стимула – значит, нет стимула. Это побочный эффект системы, в которой мы все находимся", – сказал ведущий. 

Шустер подчеркнул, что в каждой стране безусловный базовый доход должен составлять разную сумму. 

"Это вопрос каждой страны в отдельности. Скажем, в Индии $3 в день – это огромная сумма, которая меняет семейный бюджет… А в Англии будут рассматриваться уже другие цифры вообще", – отметил он. 

При этом, по мнению ведущего, Украина – идеальная страна для этого нововведения. 

"Я считаю, что Украина должна была стать первой страной, где его ввели. Украина – идеальная страна для этого, она пронизана коррупцией. А бюджет коррупции выше, чем бюджет страны. И в этом нет никакого сомнения", – сказал ведущий. 

По его мнению, безусловный базовый доход – это самая действенная мера против коррупции.

"Потому что гражданин, ответственный за то, что получает от государства, уж точно будет следить за коррупционерами. Потому что все разворованные деньги воруются из его кармана", – объяснил Шустер. 

Интервью Гордона с Шустером и его партнером Павлом Елизаровым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

О введении безусловного базового дохода в последние годы дискутируют во многих странах, в том числе странах Евросоюза, отметила "Немецкая волна". Сторонники этой идеи считают, что регулярная выплата от государства помогла бы сгладить все региональные различия внутри ЕС и усилила бы социальное и экономическое сотрудничество. По данным вещателя, в ЕС продолжается сбор подписей за эту идею.

В Финляндии в течение двух лет  в 2017-м и 2018-м – проводили подобный социальный эксперимент: 2000 безработным правительство выплачивало по 560 в месяц. Выплаты не зависели от того, нашел человек работу или остался безработным. Считалось, что гарантированный доход будет стимулировать людей на поиск заработков, а также повысит мобильность на рынке труда, поскольку у граждан будет сохраняться доход в период смены работы.

В 2020 году в Финляндии огласили окончательные результаты эксперимента, сообщило издание New Scientist. Он показал, что базовый безусловный доход влиял на психологический комфорт граждан. Участники программы рассказали, что чувствовали большую уверенность в завтрашнем дне, сообщила представитель Института социального страхования Финляндии Минна Иликянне. Кроме того, получатели базового безусловного дохода больше работали: в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года они работали в среднем 78 дней, что на шесть дней больше, чем те, кто получал пособие по безработице. В то же время правительство Финляндии отказалось продлить эксперимент.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Савик Шустер, коррупция, социальные выплаты, выплаты, безусловный базовый доход
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это ей вылезло боком". Slavia ответила на обвинения Цибульской в организации травли в сетях
"Это ей вылезло боком". Slavia ответила на обвинения Цибульской в организации травли в сетях
  Гвоздева после скандала с Кухар: Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя жопа
  Гвоздева после скандала с Кухар: Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя жопа
"О боги", "Какие ягодицы". Анита Луценко похвасталась пятой точкой на отдыхе в бассейне
"О боги", "Какие ягодицы". Анита Луценко похвасталась пятой точкой на отдыхе в бассейне
"Молодая красотка". Пугачева поделилась архивным снимком с глубоким декольте
"Молодая красотка". Пугачева поделилась архивным снимком с глубоким декольте
  "Один раз выиграть "Танцы со звездами", а потом считать, что она танцует лучше кого-то". Партнерша Melovin ответила Гвоздевой на критику
  "Один раз выиграть "Танцы со звездами", а потом считать, что она танцует лучше кого-то". Партнерша Melovin ответила Гвоздевой на критику
"Måneskin по-украински", "Дамиано, это ты?" Dantes снялся с голым торсом и ярким макияжем
"Måneskin по-украински", "Дамиано, это ты?" Dantes снялся с голым торсом и ярким макияжем
"Вау, сочная какая", " Пусть Мурат локти кусает". Ани Лорак снялась в бикини на крыше небоскреба в Дубае
"Вау, сочная какая", " Пусть Мурат локти кусает". Ани Лорак снялась в бикини на крыше небоскреба в Дубае
"Какие котики", "Самые красивые". Каменских показала, как они с Потапом выглядят утром
"Какие котики", "Самые красивые". Каменских показала, как они с Потапом выглядят утром
  "Когда Илона это говорила, все судьи были шокированы". Участник "Танцев со звездами" Войтенко возмутился судейством Гвоздевой
  "Когда Илона это говорила, все судьи были шокированы". Участник "Танцев со звездами" Войтенко возмутился судейством Гвоздевой
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
Slavia расcказала, почему так и не развелась с Dzidzio
Slavia расcказала, почему так и не развелась с Dzidzio
  "Просто я известный рэпер и все хотят урвать кусочек хайпа от меня". Бойфренд alyona alyona рассказал, кто был инициатором их отношений
  "Просто я известный рэпер и все хотят урвать кусочек хайпа от меня". Бойфренд alyona alyona рассказал, кто был инициатором их отношений
  Коляденко рассказал, почему так и не смог жениться на Билык
  Коляденко рассказал, почему так и не смог жениться на Билык
"В Instagram ты эти деньги можешь заработать за два часа". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, какой гонорар получает за съемочный день
"В Instagram ты эти деньги можешь заработать за два часа". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, какой гонорар получает за съемочный день
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
  Манник на кефире с яблоками. Кулинарный блогер поделилась рецептом из серии "все перемешала, и готово"
  Манник на кефире с яблоками. Кулинарный блогер поделилась рецептом из серии "все перемешала, и готово"
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS