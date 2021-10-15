Саакашвили в тюрьме голодает уже 15 дней. В Грузии создали группу врачей для анализа его здоровья

"Многофункциональная группа врачей уже сформирована, и их участие будет зависеть от согласия самого Михаила Саакашвили", – сказал министр юстиции Рати Брегадзе.

Также минюст попросил омбудсмена Грузии осуществлять регулярный мониторинг правового положения Саакашвили.

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, состоящая в отношениях с Саакашвили, рассказала "24 каналу" о состоянии здоровья политика. По ее словам, у Саакашвили начались проблемы с речью, моторикой и цветом лица.

Также она сообщила, что у политика в тюрьме 10 дней не было матраса.