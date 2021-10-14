"Не только экстрадиция". Кулеба рассказал, что Украина делает для освобождения Саакашвили из тюрьмы в Грузии

"Михаил Саакашвили является гражданином Украины, мы своих граждан в беде за границей не бросаем, поэтому когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться – это может быть не только экстрадиция, – то тогда уже мы об этом проинформируем", – сказал украинский дипломат.

По его словам, украинская сторона поддерживает постоянную связь с Саакашвили.

"Адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ. Уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию, мы знаем позицию адвокатов и сейчас мы изучаем полностью юридическую [сторону] этого дела, выбираем наилучший алгоритм, который будем применять в этом случае", – объяснил Кулеба.