"Не только экстрадиция". Кулеба рассказал, что Украина делает для освобождения Саакашвили из тюрьмы в Грузии

"Михаил Саакашвили является гражданином Украины, мы своих граждан в беде за границей не бросаем, поэтому когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться – это может быть не только экстрадиция, – то тогда уже мы об этом проинформируем", – сказал украинский дипломат.
По его словам, украинская сторона поддерживает постоянную связь с Саакашвили.
"Адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ. Уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию, мы знаем позицию адвокатов и сейчас мы изучаем полностью юридическую [сторону] этого дела, выбираем наилучший алгоритм, который будем применять в этом случае", – объяснил Кулеба.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.
Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.
1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.
После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.
По состоянию на 13 октября политик голодает 13-й день, и его адвокаты говорят, что у Саакашвили ухудшилось состояние здоровья.